Bu kapılar açılmalı

Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi arasında karşılıklı geçişler 1 yılda 2 milyon 768 bin 464 arttı. Kara kapılarındaki yoğunluk, Mağusa ve Baf Kapısı’nın açılmasını elzem kıldı

12 MİLYON 206 BİN GEÇİŞ: Turizm Planlama Dairesinin istatistiklerine göre, Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi arasında Ocak-Kasım 2019 arasında 12 milyon 206 bin 563 karşılıklı geçiş yapılırken bu rakam 2018’in aynı döneminde 9 milyon 438 bin 99 olarak kayıtlara geçti

HAVADİS GÜNDEME GETİRMİŞTİ: Mağusa Kapısı’nın açılması Havadis’in geçtiğimiz yıl “Mağusa Kapısı Açılsın” haberiyle, gündeme gelmiş, bölge muhtarları da kapının açılması yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Aynı dönem LTB Başkanı Mehmet Harmancı, konuyla ilgili, Rum Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis ile uzlaştıklarını söylemişti

HARMANCI ISRARCI: Belediyelerin Mağusa ve Baf Kapısı’nın açılması yönündeki mücadelesi, Rum tarafının, Lefkoşa kapılarına karşı, Erenköy ve Kiracıköy’de, kapı istemesi neticesinde sonuçlandırılamadı. LTB Başkanı Harmancı, Rum Belediye Başkanı Yorgacis ile 2020 yılı içerisinde konuyu yeniden görüşecek

Pınar BARUT

Geçtiğimiz yıl dövizin ani yükselişiyle, başta akaryakıt olmak üzere, birçok ürün kaleminin Güney’e göre daha ucuz olması, Güney’den Kuzey’e geçişleri arttırmış, kara sınır kapılarında metrelerce uzayan araç kuyrukları oluşmaya başlamıştı.

Özellikle araçlı geçiş için Lefkoşa’nın tek noktası olan Metehan Kara Kapısı, sonu görünmeyen araç kuyrukları karşısında yetersiz kalmış ve vatandaşın yoğun şikâyeti sebebiyle defalarca gündeme gelmişti.

Bununla birlikte, Havadis’in “Mağusa Kapısı Açılsın” haberiyle, Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan Mağusa Kapısı’nın açılması gerektiği gündeme gelmiş, bölge muhtarları da kapının açılması yönünde açıklamalarda bulunmuş, haber Rum basınında da geniş yer bulmuştu.

Tüm bu gelişmelerin ardından, yine aynı dönemde Havadis’e özel açıklamalarda bulunan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Mağusa ve Baf kapılarının açılmasıyla ilgili, Rum Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis ile uzlaştıklarını açıklamıştı.

Harmancı ayrıca, konuyla ilgili iki tarafın liderlerine de mektuplar yazdıklarını ve kapıların açılmasıyla ilgili düşüncelerini dile getirdiklerini de belirtmişti.

Yaşananların üzerinden yaklaşık 1 sene geçmesine rağmen, kapıların açılmasıyla ilgili bir girişim olmadı.

Konuya ilişkin süreci Havadis’e değerlendiren Harmancı, Güney’in, Lefkoşa kapılarına karşı, biri eski Erenköy’de, diğeri de Kiracıköy’de olmak üzere iki farklı yerde kapı istediğini ve buna göre Lefkoşa kapılarını konuşabileceğine ilişkin bir tutum belirlediğini söyledi.

O dönem, Cumhurbaşkanı, GKK Komutanı, KTBK Komutanı, dönemin Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı ve Başbakan’ının da olduğu, çok üst düzey bir toplantı yapıldığını da belirten Harmancı, “O gün orada tartışılan, bu iki kapıya ilişkin mevcut statükonun ne söylediğiydi. Bizimkiler de bunu tartışmaya pek niyetli değil. O yüzden bir kilitlenmeye doğru gidildi” dedi.

Harmancı: Rum tarafı, Mağusa ve Baf kapılarına karşı, iki kapı istedi

Son yıllarda, Güney’den kuzey’e geçişlerin yoğunlaşması ve Lefkoşa’da araç ile geçişin sağladığı tek nokta olan Metehan Kara Kapısı’nın uzun araç kuyruklarına sahne olması üzerine gündeme gelen Mağusa ve Baf kapılarının açılması konusunda Havadis’e konuşan Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, bu kapıların açılmasını çok istediklerini ve çok uğraştıklarını söyledi.

Harmancı, o dönem konuyla ilgili, Cumhurbaşkanı, GKK Komutanı, KTBK Komutanı, dönemin Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı ve Başbakan’ının da olduğu, çok üst düzey bir toplantı yapıldığını hatırlatarak, inisiyatif oluşturmaya kadar giden bir süreç yaşandığının altını çizdi.

Rum tarafının, Lefkoşa kapılarına karşı, birisi eski Erenköy’de, diğeri de Kiracıköy’de olmak üzere, iki farklı yerde kapı istediğini belirten Harmancı, güneyin, bu taleplerinin sonucuna göre Lefkoşa kapılarını konuşabileceklerine ilişkin bir tutum belirlediklerini söyledi.

“O gün orada tartışılan, bu iki kapıya ilişkin buradaki mevcut statükonun ne söylediğiydi” diyen Harmancı, “Bizimkilerde bunu tartışmaya pek niyetli değil. O yüzden bir kilitlenmeye doğru gidildi” dedi.

“Yorgacis ısrarcı olsaydı, daha farklı bir noktaya gidilebilirdi”

Geçtiğimiz sene, konuyla ilgili Havadis’e yaptığı açıklamalarında, Rum Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis ile uzlaşı içinde olduklarını belirten Harmancı, gelinen noktada ise kendisini üzen şeyin, Yorgacis’in ilk tutumunun değişmese bile, kendi yönetimi üzerinde ısrarcı olmaması olduğunu ifade etti.

“Yorgacis ısrarcı olsaydı, sanırım biraz daha farklı bir noktaya gidilebilirdi” diyen Harmancı, yeni yıldan sonra kendisiyle tekrar görüşeceğini, çünkü hala ilişkilerinin iyi olduğunu ve bunu bir ortak akılla çözebileceklerini düşündüğünü belirtti.

Yorgacis’in bu süreçte, Lefkoşa için bir serbest bölge önerisi de getirdiğini açıklayan Harmancı, araçlı geçişle ilgili bir önermede bulunmadığı ve ayrıca, sınırda askersizleştirme gerektiren bir unsur olduğu için de, mevcut ortam içinde bunun zor olduğunu kaydetti.

Harmancı, “Bu konuda felsefi olarak bir sıkıntımız yok. Ama biz daha iki kapıyla ilgili bir ilerleme kaydedemeden, bu daha da uzak bir hedef gibi duruyor. O yüzden bu iki kapı kaldı gibi” dedi.

“Cumhurbaşkanı girişim yapacağını söylemişti”

Mağusa ve Baf kapılarının açılması konusunun şimdilik durduğunu belirten Harmancı, ama Cumhurbaşkanının, Ledra Palas kapısıyla ilgili, belli dönemlerde kullanılıp kullanılamayacağı konusunda girişim yapacağını söylediğini hatırlattı.

Ledra Palas kapısıyla ilgili girişimin, belki her gün değil ama yoğun saatlerde ve günlerde kullanılabileceği noktasında bir amaç içerdiğini söyleyen Harmancı, “Orada da, o yoğunluğu kaldırmayacağı noktasında, BM’nin bir rezervi olduğunu biliyoruz” diyerek, net olanın yeni kapı ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

“O trafiğe giden, geri dönemiyor”

Yeni kapı olmasa da, mevcut kapıların alt yapılarının geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu ifade eden Harmancı, “Ben şunu görebiliyorum; her iki taraftaki yol, üç şeride çıkabilir mi, çıkamaz. Ama kabin sayıları arttırılabilir ve geçişlerle ilgili bir düzeleme yapılabilir. Yeter ki ortak bir noktada girişim yapabilelim” dedi.

Bir de kaçış yolu yapılması gerektiğini dile getiren Harmancı, insanların o trafiğe girip, neredeyse geri dönemediğini, önümüzdeki yıl, mevcut yol içinde belki bir çember yapılıp, en azından geri dönülebilecek bir ortam yaratmak istediklerini sözlerine ekledi.