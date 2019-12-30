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Bu güzergahı kullanan sürücüler dikkat!

30 Aralık 2019

Polis Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda,  Büyükkonuk- Kaplıca Anayolu üzerinde bulunan Sennaroğlu Restoran karşısında toprak kayması olduğunu duyurdu.

Polis’in yaptığı uyarı şöyle;

Dikkat Toprak Kayması !

Büyükkonuk- Kaplıca Anayolu üzerinde, Sennaroğlu Restoran önlerinde toprak kayması olmuştur. Trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. Belediye ekipleri şu anda müdahale ediyor. Bu güzergahı kullanan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.



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