BTM kaldığı yerden devam. 7. haftanın maç programı

BTM kaldığı yerden devam

Futbolda hakemlerin daha önce imzalanan protokol çerçevesinde taahhüt edilen ancak ödenmeyen ücretlerinden dolayı Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig maçlarına çıkmama kararı şimdilik son buldu.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ile Başbakan Ünal Üstel arasında yapılan görüşme sonrasında Üstel’in konuyu bir hafta, on gün içerisinde çözüme kavuşturma sözü vermesinin ardından sorun şimdilik aşılmış oldu.Geçtiğimiz hafta oynanması planlanan ancak söz konusu sıkıntı nedeniyle oynanmayan BTM 2. Lig’de maçlara yedinci hafta karşılaşmaları ile devam edilecek.

Saat 18.00’de başlayacak maçların programı şöyle:

15 Temmuz Cuma

1.Grup: Akçay – Zümrütköy

2.Grup: Akdeniz – Kalkanlı

5.Grup: Tuzla – Korkuteli

6.Grup: Autorite Civisil – SFC Boğaziçi

7.Grup: Bafra – Kaplıca Karadeniz 61

16 Temmuz Cumartesi

1.Grup: Yedidalga Aksu – Gayretköy

2.Grup: Yeşil Harnıp Kozanköy – Yeşiltepe Ilgaz

3.Grup: Bahçeli – Şirinevler

Serhatköy – Pınarbaşı

4.Grup: Kırıkkale – Gaziköy

5.Grup: Güvercinlik–Yenişehir

6.Grup: Tatlısu Seracılar–Ötüken

7.Grup: Yarköy – Ardahan

17 Temmuz Pazar

1.Grup: Gaziveren – Poy Rear Yeşilyurt

2.Grup: Çamlıbel – Mevlevi

3.Grup: Ağırdağ Boğaz – Alayköy

5.Grup: Pile – Çayönü

4.Grup: Yeniceköy – Aslanköy

6.Grup: Mutluyaka – Alaniçi

7.Grup: Dipkarpaz – Ergazi