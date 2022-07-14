Sertoğlu başbakan ile görüştü, boykot kalktı

Başbakan ile görüştüler, boykot kalktı, BTM 2. ligi bu hafta kaldığı yerden devam

Başbakan Ünal Üstel, diğer federasyonlarla birlikte Futbol Federasyonu’nun katkı dilimleri harcamasının bugün imzalandığını belirterek, tüm federasyonlara imkanlar dahilinde gereken desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu da, Başbakan Üstel ile yaptıkları görüşme sonrasında, BTM 2. ligi ile ilgili aldıkları boykot kararını kaldırdıklarını, BTM 2. liginin bu hafta itibariyle kaldığı yerden devam edeceğini kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel, Hasan Sertoğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu’nu kabul ederek görüştü.

BAŞBAKAN ÜSTEL: “TÜM FEDERASYONLARA İMKANLAR DAHİLİNDE GEREKEN DESTEĞİ VERECEĞİZ”

Başbakan Ünal Üstel, Hasan Sertoğlu başkanlığında Kıbrıs Türk futbolunun son yıllarda hak ettiği yere doğru gittiğini, futbola olan ilginin arttığını belirtti.

Başbakan Üstel, sporda ve futbolda her şeyi “yurt dışı temas yok” düşüncesiyle değerlendirmemek gerektiğini, yurt dışı temas olmasa da yapılabilecek çok şeyin olduğunu, Federasyon’un bunu icraatlarıyla gösterdiğini belirtti.

Ülke futboluna heyecan geldiğini ve bir ivme yakalandığını anlatan Başbakan Üstel, en çok camiası olan futbola gereken değerin verilmesi gerektiğini belirterek, bugün itibariyle diğer federasyonlarla birlikte Futbol Federasyonu’nun katkı dilimlerinin harcamasının imzalandığını bildirdi.

Başbakan Üstel, tüm federasyonlara olduğu gibi futbola da imkanlar dahilinde gereken desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

SERTOĞLU: “BOYKOT KALKTI, BTM 2. LİGİ BU HAFTA İTİBARİYLE KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu da, ülkenin yoğun ve tempolu bir süreçten geçtiğini bu nedenle, Sayın Başbakan’a kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti.

Sertoğlu, Başbakan Üstel’in spora ve futbola katkılarına değinerek, ülke futbolunun gelişmesi için neler yapılabileceği konusunda ilerleyen zamanda yine görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi.

Bugün yapılan görüşme sonrasında BTM 2. ligi ile ilgili aldıkları boykot kararını da kaldırdıklarını açıklayan Hasan Sertoğlu, BTM 2. liginin bu hafta itibariyle kaldığı yerden devam edeceğini kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel’e, Hasan Sertoğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu (KTFF) kabulünde Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu da eşlik etti.