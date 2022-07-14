Kartingde sezonun 3.yarışı yapılacak

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu nesdersan.com’un üstlendiği nesdersan.com Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası 16 Temmuz Cumartesi yapılacak sezonun üçüncü ayak yarışlarıyla devam ediyor. Altı yarışlık 2022 takviminin üçüncü ayak yarışları yine Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirecek. 16 Temmuz Cumartesi sabah 08.00’den itibaren serbest antrenmanlar ve teknik kontrollerle başlayacak olan program, yarışçı bilgilendirme toplantısı ile devam edecek. Resmi antrenmanların başlama saati ise 17.00 olarak açıklandı. Organizasyonda heyecan, 18.00’den itibaren yapılacak sıralama turlarıyla artacak. İlk yarışlar 19.20’de ve final yarışları 20.40’da başlayacak. Dereceye girenlerin belirlenmesinin ardından ödül töreni ise takribi 23.00’de yapılarak organizasyon sona erecek.

Kayıtlar 15 Temmuz Cuma günü kapanacak, 25 yarışçı ön kayıt yaptırdı

Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 kategoride yarışların yapılacağı nesdersan.com Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası 3’üncü ayak yarışları öncesi yine 25 yarışçı ön kayıt yaptırdı. Kayıtlar 15 Temmuz Cuma 15.00’te tamamlanacak. Uzun bir zamandan sonra sezonun ikinci yarışında değiştirilen pist şekli ile sezonun üçüncü yarışında da RC8 kodlu 1,450 metre uzunluğundaki pist şekli kullanılacak.

Yarış Programı

16 Temmuz 2022 Cumartesi:

Resmi Antrenmanlar: 17.00-17.40

Sıralama Turları: 18.00-19.10

1.Ayak Yarışları: 19.20-20.35

2.Ayak Yarışları: 20.40-21.55

Ödül Töreni: 23.00