Kickboks ve Muaythai Federasyonu’ndan antrenörlük kursu

KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu 2022 yılı faaliyet programında yer alan temel antrenör kursu, 18-23 Temmuz tarihleri arasında, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi’nde yapılacak.

1.Kademe, 2.Kademe ve 3.Kademe olarak yapılacak olan temel antrenör kursuna, Kickboks, Muaythai ve MMA spor dallarında ustalık derecesine sahip sporcu ve antrenörler katılabilecek. Kurs sonunda yapılan sınavda 60 ve üzeri puan alanlar başarılı olacak.