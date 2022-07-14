Spor
EuroLeague’de ilk hafta maç programı belli oldu
EuroLeague’de ilk hafta maç programı belli oldu
THY EuroLeague‘de yeni sezonun ilk hafta programı belli oldu.
Ligin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada 6-7 Ekim tarihleri arasında oynanacak ilk haftanın maç programına ilişkin detaylar paylaşıldı.
Fenerbahçe Beko, yeni sezonun ilk maçında Bayern Münih‘e konuk olacak. Anadolu Efes ise sahasında Kızılyıldız‘ı ağırlayacak.
Açıklamaya göre ilk hafta programı şöyle:
Panathinaikos-Real Madrid
- LDLC Asvel-Olimpia Milano
- Maccabi Tel Aviv-Zalgris Kaunas
- Bayern Münih-Fenerbahçe Beko
- Valencia-Baskonia
- Anadolu Efes-Kızılyıldız
- Alba Berlin-Partizan
- Barcelona-Olympiakos
- Virtus Bologna-AS Monaco