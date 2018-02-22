Brüksel’de silahlı saldırgan paniği

Polisin güvenlik önlemi aldığı binada en az bir silahlı saldırganın bulunduğu iddia ediliyor

Belçika’nın başkenti Brüksel’de, silahlı bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine polisin bir binayı kordon altına alarak özel operasyon düzenlediği belirtildi.

Brüksel’deki emniyet kaynakları Sputnik’e demeçlerinde başkentte kordon altına alınan binada en az bir silahlı kişinin bulunabileceğini söyledi.

Görgü tanıkları da, özel operasyon için polis tarafından kordon altına alınan bölgede polis helikopterinin uçtuğunu kaydediyor.

Yerel basına göre, binanın çevresine keskin nişancılar konuşlandırıldı ayrıca mahallede yaşayanların evlerinden çıkmaması istendi.

​RT televizyonuysa yerel basını kaynak göstererek, operasyon yapılan binanın, 350 öğrencinin eğitim gördüğü bir ilk okulun yakınlarında yer aldığını aktarıyor.

RT’ye göre, öğrenciler okuldan tahliye edilmedi fakat önlem olarak okul binasının içine alındı.

Paris’te 2015’teki terör saldırısının faili Salih Abdulselam, Brüksel’de olayın yaşandıüğı mahallede saklanmıştı.