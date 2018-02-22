Dokuz ayda yedi farklı saç

Sıla’nın saçlarını dokuz ay içinde üç kez rengini dört kez modelini değiştirmesi Ahmet Kural ile ilişkisinin başlangıç ve bitişine yorumlandı. İşte Sıla’nın ayrılığa dair ipuçları ve değişen saç modelleri…

Sabah’tan Ayşe Özyılmazel Sıla‘nın saçlarındaki dikkat çeken değişimi yorumladı: “Bir kadının ruh halini öğrenmek için saçlarına bakacaksın. Çünkü ikisi pararel ilerler.”

“Bir kadının özel hayatı hakkında tespitte bulunmak için dört şeye bakarsın; Gözünün ferine, iş hayatının vaziyetine, Instagram paylaşımlarına ve tabii ki saçlarına…”

“Ama özellikle de saçına! Çünkü kuaförü; kadının antidepresanı, kara kutusu ve can dostudur.”

“Sıla, geçtiğimiz aylarda boyunca birçok kez saçının modelini ve rengini değiştirdi. Özellikle son modeli bu ayrılığın sinyalini vermişti.”

“Geçen gün arkadaşlarım “Ne olacak Sıla’nın bu saçları” dediklerinde “Ayrılık olacak, ne zannettiniz” demiştim. Haklı da çıktım. “

Öte yandan Sıla, önceki gün yine bir kuaförden çıkarken görüntülendi. iki saat kaldığı kuaförde saçlarını üçüncü kez boyatan Sıla’nın son hali objektiflere yansıdı.