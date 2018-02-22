Albayrak: Kıbrıs’taki zenginlikler Kıbrıslılara aittir

Türkiye de burada tavrını ortaya koydu

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kıbrıs’taki zenginliklerin Kıbrıslılara ait olduğunu vurguladı. Albayrak, “Türkiye de burada tavrını ortaya koydu. Somut ve akılcı bir çözüm üretilmediği sürece, biz etkin olmak zorundayız. Tek taraflı bir sondaj yapılırsa, Türkiye olarak buna izin veremeyiz” dedi.

Albayrak, 1’inci Türkiye Enerji ve Maden Forumu’nun açılışında moderatörlerin sorularını yanıtladı. Albayrak, enerji diplomasisinin ekonomi kadar dış politikaya da büyük etkisi olduğunu belirtti.

Doğu Akdeniz’de yürütülen etkin siyaset ve Güneydoğu’daki enerji fırsatlarının terör tehdidinden temizlenmesinin önemli adımlar olduğunu dile getiren Albayrak, şöyle konuştu:

“Sınır hatlarında mayınların temizlenmesiyle çok yoğun bir kara sondajına başlayacağız. Giremediğimiz bölgeler olmuştu. Ayrıca, Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’ın statüsü, oradaki insanlar çok önemli. Hep oldu bittiye dayalı olmuş. Bölgede tek taraflı bir siyaset aldı başını gitti. Kıbrıs’taki zenginlikler Kıbrıslılara aittir. Türkiye de burada tavrını ortaya koydu. Somut ve akılcı bir çözüm üretilmediği sürece, biz etkin olmak zorundayız. Tek taraflı bir sondaj yapılırsa, Türkiye olarak buna izin veremeyiz.”

Dünyada boru hattı trafiğinin en yoğun olduğu ülkelerin başında Türkiye’nin yer aldığını vurgulayan Albayrak, test çalışmalarının başladığı Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) resmi açılışının da haziran veya temmuz ayında gerçekleşeceğini bildirdi.

Türkiye’nin doğalgaz depolama ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alanında da kapasitesini giderek artırdığının altını çizen Albayrak, “Artık alıcıların daha kuvvetli olduğu bir doğalgaz piyasasına doğru gidiliyor. Türkiye de doğalgazdaki altyapısıyla 10 yıl sonra enerji ihraç eden bir ülke konumuna gelebilecek.” ifadesini kullandı.