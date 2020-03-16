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“BRTK çalışanları halkın haber alma özgürlüğü için canlarını ortaya koyarak çalışıyor”

16 Mart 2020

BAY-SEN ve BRTK çalışanları, halkın haber alma özgürlüğü için canlarını ortaya koyarak çalıştığını ve çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

BAY-SEN Başkanı İbrahim Kanat tarafından yapılan açıklamada, “Dünyayı saran ve kasıp kavuran Covid-19 medeniyetler beşiğinde bile bazı medeniyetleri sınıfta bırakıp bize musallat olmuştur. İçinde bulunduğumuz süreç illa ki geçecek. Ülkemiz süreçten alnın akı ile çıkacaktır.  Öncelikle milletimizin paniğe kapılmamasını ve her şahsın üstüne düşen görevi millet ve gelecek sorumluluğu ile tartıp ciddiyetle yerine getirmesi önemlidir.  Biliyoruz ki milletimizin anlayış ve duruşu bundan ibarettir” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bizler BAY-SEN ve BRTK çalışanları olarak öncelikle milletin haber alma özgürlüğü konusunda ortaya canlarımızı koyarak işliyor ve işlemeye devam edeceğiz” ifadesi kullanıldı.

BRTK’da içinde bulunduğumuz ruh hali birlik, beraberlik ve millet sevgisidir. Azimle, kararlılıkla milletine doğru haberi verip pusula olacağız.

Pusula olacağımızdan kimsenin şüphesi olmayacaktır.”




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