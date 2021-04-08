Brezilya’da yeni Covid-19 varyantı

Brezilya’da Covid-19’un 18 mutasyonunun birleşiminden oluşan Covid-19 varyantı tespit edildi.
UFMG’de görevli virolog Renato Santana, tespit edilen türün daha hızlı yayıldığını veya daha etkili olduğunu söylemek için erken olduğuna dikkati çekerek, “Brezilya’da mevcut türlerle benzer karakteristik özelliklere sahip olduğunu bilmek önemli ancak yeni karakteristik özelliklere de sahip. Bu sanki mevcut türlerin gelişmesi gibi” dedi.
Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD’nin ardından Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.
Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Covid-19’un daha bulaşıcı türü P1’in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.
Salgının en çok Mart 2021’de etkili olduğu ülkede ilk kez 7 Nisan’da bir günde 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Brezilya’da bugüne kadar 340 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan Covid-19, ülkede 13,1 milyondan fazla kişide görüldü.