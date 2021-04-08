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Süpermen çizgi romanına rekor fiyat

8 Nisan 2021
Süpermen çizgi romanına rekor fiyat





Süpermen’i dünyaya tanıtan çizgi romanın en iyi saklanmış nadir kopyalarından biri, online müzayedede 3,25 milyon dolara satıldı.





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8 Nisan 2021


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