Süpermen çizgi romanına rekor fiyat

Süpermen’i dünyaya tanıtan çizgi romanın en iyi saklanmış nadir kopyalarından biri, online müzayedede 3,25 milyon dolara satıldı.
2014’TEKİ REKORU GEÇTİ
Action Comics # 1 çizgi romanı, önceki rekoru küçük bir farkla geride bıraktı. 2014’te başka bir kopyanın açık artırmasında 3,2 milyon dolara satılmıştı.
ComicConnect.com’un satışa aracılık eden yöneticisi Vincent Zurzolo, kopya için, “1938’de yayınlanan çizgi roman, süper kahraman türünün gerçek başlangıcı” ifadesini kullandı.
2 MİLYONA ALIP 3,25 MİLYON DOLARA SATTI
Kitap, okuyuculara Süpermen’in kökenini, başka bir gezegenden Dünya’ya nasıl geldiğini ve Clark Kent’e dönüşünü anlatıyor.
Bu özel sayının satıcısı, çizgi romanı 2018’de 2 milyon doların biraz üzerinde bir fiyata satın almıştı.
Zurzolo, başlangıçta basılan yüzbinlerce kopya varken, bugün sadece 100 kadarının değişen koşullarda bulunduğunun tahmin edildiğini söyledi. Bu kopyanın en iyi korunanlar arasında olduğunu belirtti.
Zurzolo ayrıca “Bir çizgi roman açısından Action Comics # 1’den daha değerli olabilecek bir çizgi roman yok” dedi.Özel Süpermen çizgi romanını kimin satın aldığı açıklanmadı.
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