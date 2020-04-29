Dünya

Brezilya’da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 474 kişi öldü

29 Nisan 2020

Güney Amerika ülkesi Brezilya’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 474 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 474 artışla 5 bin 17’ye, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 5 bin 385 artarak 71 bin 886’ya yükseldi.

32 bin 544 kişinin iyileştiği ülkede hayatını kaybeden 1156 kişinin ölüm sebebi ise araştırılıyor.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika’da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya’da gerçekleşmişti.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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