KıbrısSpor

Telekonferans yolu ile görüşüldü

29 Nisan 2020

Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde yer alan tüm kulüplerin yetkilileri, Basketbol Federasyonu’nun oluşturduğu telekonferans toplantısında yer alarak basketbolun geleceğini konuştu.

Basketbol Federasyonu, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri dikkate alınarak telekonferans yöntemini kullanarak Büyük Erkekler Ligi’nde yer alan kulüplerin yetkilileri ile görüştü. Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü ile federasyon yöneticisi Osman Emiroğlu, yaşanan süreç ve bu süreçte federasyonun attığı adımlar konusunda bilgiler verirken, kulüpler de konuyla ilgili görüşlerini ortaya koydu.

Olası senaryolar üzerinde duruldu

Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde yer alan tüm kulüplerin katkı koyduğu telekonferansta YDÜ’yü Hakan Atamtürk, Koopspor’u Talat Yalkut, GAÜ’yü Kenan Güvensoy, Soyerpor’u Tahir Soyer, LAÜ’yü Akın Cellatoğlu ve DAÜ’yü Cemal Gonnolu temsil etti. Telekonferansta olası senaryolar üzerine duruldu ve süreç içerisinde neler olabileceği konuşulurken verimli geçen bu toplantının yeniden yapılması kararına da varıldı.

Sütçü: Kulüplerimizle istişarelerimiz sürecek

Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü, COVID-19 konusunda teknoloji desteği alarak sağlığı ön planda tuttukları bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, tüm kulüp başkanlarının yapıcı yaklaşım içinde olmasının kendisini memnun ettiğini belirtti. Başkan Sütçü, istişarelerin bundan sonra da süreceğini, aynı yöntemle Kadınlar Ligi ve Gelişim Liglerini de ele alacaklarını belirtti.



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