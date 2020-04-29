DünyaEkonomi

Fitch, İtalya’nın kredi notunu düşürdü

29 Nisan 2020

Fitch’in açıklamasında, İtalya ekonomisinin bu yıl yüzde 8 daralacağının tahmin edildiği belirtildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İtalya’nın kredi notunun “BBB” seviyesinden “BBB-” seviyesine düşürüldüğünü ve görünümünün “durağan” olduğunu bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İtalya’nın kredi notundaki düşüşün yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ülke ekonomisi ve mali durumu üzerindeki etkiyi yansıttığı ifade edildi.

Açıklamada, İtalya’nın uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun “BBB” seviyesinden “BBB-” seviyesine indirildiği, görünümünün ise “durağan” olarak belirlendiği kaydedildi.

İtalya ekonomisinin bu yıl yüzde 8 daralacağının tahmin edildiği açıklamada, corona virüs salgınının bu yılın ikinci yarısında kontrol altına alınması halinde 2021’de nispeten güçlü bir ekonomik toparlanmanın yaşanabileceği aktarıldı.

Açıklamada, salgında ikinci bir dalga olması ve tecrit önlemlerinin yeniden başlaması durumunda, ekonominin bu yıl ve gelecek yıl daha çok zayıflayacağı belirtildi.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) varlık alımlarının İtalya’nın Kovid-19 salgınına karşı aldığı mali önlemleri kolaylaştıracağına dikkati çekilen açıklamada, bunun aynı zamanda borçlanma maliyetlerini kısa vadede düşük seviyelerde tutarak risklerin yeniden finansmanını hafifleteceği bildirildi.



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