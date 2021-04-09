Brezilya’da günlük can kaybı en üst seviyede

Brezilya’da son 24 saatte 86 bin 652 yeni vakanın tespit edilmesiyle, Covid-19 vaka sayısı 13 milyon 279 bin 857’ye, iyileşenlerin sayısı da 11 milyon 732 bin 193’e yükseldi.

Günlük en yüksek can kaybı

Ülkede son 24 saatte 4 bin 249 kişi yaşamını yitirdi. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana Brezilya’da bir günde görülen en yüksek COVID-19 kaynaklı ölü sayısı olarak kayda geçti. Ülkedeki ölü sayısı 345 bin 25’e çıktı.

Brezilya’da günlük ölü sayısı ilk kez 7 Nisan’da 4 bini geçmişti.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD’nin ardından COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.