Dolar güne yine 8,10-8,15 aralığında başladı

Dolar/TL, haftanın tüm günlerinde olduğu gibi, günün başlangıcında yine 8,10-8,15 aralığında değerleniyor. Euro/TL de, 9,70’in hemen altında işlem görüyor.
Piyasalarda haftanın kapanışında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi; yurt dışında ise Almanya sanayi üretimi ve ABD üretici fiyatları takip edilecek.
Küresel piyasalarda ABD dolarının zayıfladığı haftanın genelinde, Dolar/TL kuru 8,15 civarında sıkıştı. Gün içerisinde aşağı ya da yukarı yönlü hareketlense de kapanışlar 8,10-8,15 bandının dışına çıkmadı. Haftanın son işlem gününde de benzer bir seyir yaşanıyor. Sabah saatleri itibarıyla dolar/TL, 8,13-8,14 seviyelerinden işlem görürken; euro/TL 9,70’in altında değerleniyor.
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|USD – Amerikan Doları
|8,1556
|8,1655
|8,1689
|8,1219
|%0,41
|09:14
|EUR – Euro
|9,7017
|9,7162
|9,7257
|9,6700
|%-0,01
|09:15
|GBP – İngiliz Sterlini
|11,1806
|11,2089
|11,2143
|11,1622
|%0,09
|09:14
|CHF – İsviçre Frangı
|8,8170
|8,8483
|8,8424
|8,7840
|%0,31
|09:14
|CAD – Kanada Doları
|6,4747
|6,4877
|6,4861
|6,5073
|%0,17
|09:14