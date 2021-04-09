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Dolar güne yine 8,10-8,15 aralığında başladı

9 Nisan 2021
dolar yatay seyir





Dolar/TL, haftanın tüm günlerinde olduğu gibi, günün başlangıcında yine 8,10-8,15 aralığında değerleniyor. Euro/TL de, 9,70’in hemen altında işlem görüyor.

Piyasalarda haftanın kapanışında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi; yurt dışında ise Almanya sanayi üretimi ve ABD üretici fiyatları takip edilecek.

Küresel piyasalarda ABD dolarının zayıfladığı haftanın genelinde, Dolar/TL kuru 8,15 civarında sıkıştı. Gün içerisinde aşağı ya da yukarı yönlü hareketlense de kapanışlar 8,10-8,15 bandının dışına çıkmadı. Haftanın son işlem gününde de benzer bir seyir yaşanıyor. Sabah saatleri itibarıyla dolar/TL, 8,13-8,14 seviyelerinden işlem görürken; euro/TL 9,70’in altında değerleniyor.

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları8,15568,16558,16898,1219%0,4109:14
EUR – Euro9,70179,71629,72579,6700%-0,0109:15
GBP – İngiliz Sterlini11,180611,208911,214311,1622%0,0909:14
CHF – İsviçre Frangı8,81708,84838,84248,7840%0,3109:14
CAD – Kanada Doları6,47476,48776,48616,5073%0,1709:14





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9 Nisan 2021


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