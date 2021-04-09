Dolar güne yine 8,10-8,15 aralığında başladı

Piyasalarda haftanın kapanışında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi; yurt dışında ise Almanya sanayi üretimi ve ABD üretici fiyatları takip edilecek.

Küresel piyasalarda ABD dolarının zayıfladığı haftanın genelinde, Dolar/TL kuru 8,15 civarında sıkıştı. Gün içerisinde aşağı ya da yukarı yönlü hareketlense de kapanışlar 8,10-8,15 bandının dışına çıkmadı. Haftanın son işlem gününde de benzer bir seyir yaşanıyor. Sabah saatleri itibarıyla dolar/TL, 8,13-8,14 seviyelerinden işlem görürken; euro/TL 9,70’in altında değerleniyor.