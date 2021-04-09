İngiliz varyantı 1,32 kat daha bulaşıcı

Japon ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, koronavir\u00fcs\u00fcn \u0130ngiltere'de tespit edilen varyant\u0131n\u0131n 1,32 kat daha bula\u015f\u0131c\u0131 oldu\u011funu tespit etti.\r\n\r\n\r\n\r\nKamu yay\u0131nc\u0131s\u0131 NHK'nin haberine g\u00f6re, Japonya'daki Salg\u0131n Hastal\u0131klar Ulusal Enstit\u00fcs\u00fc (NIID) ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131, \u00fclke geneli yay\u0131lan COVID-19 varyantlar\u0131n\u0131 ara\u015ft\u0131rd\u0131.\r\n\r\n\r\nYakla\u015f\u0131k 50 g\u00fcn s\u00fcren analiz s\u00fcrecinin ard\u0131ndan \u0130ngiltere\u2019de ortaya \u00e7\u0131kan COVID-19 varyant\u0131n\u0131n, orijinal vir\u00fcse g\u00f6re 1,32 kat daha bula\u015f\u0131c\u0131 oldu\u011fu tespit edildi.\r\n\r\n\r\n\r\nNIID Ba\u015fkan\u0131 Takaji Wakita, varyant\u0131n Kansai b\u00f6lgesinde yo\u011funla\u015ft\u0131\u011f\u0131, kademeli olarak Tokyo ve \u00e7evre eyaletlerde yay\u0131lmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n