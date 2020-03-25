Bozkurt: Futbol ilaç olacaktır

Tüm spor müsabakalarının durduğu ülkemizde, futbol Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü’nde başkan Koral Bozkurt, futbolun kaldığı yerden başlaması gerektiğine vurgu yapıyor.

Ahmet ÖZSOY

Ülkemizde 12 Mart tarihinden beridir spor müsabakaları durmuş durumda. Dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı, ülkemizde alınan tedbirler dahilinde duran spor müsabakalarına önceki gün açıklanan kısmi sokağa çıkma yasağı ile antrenmanlar da eklendi. Kısmi sokağa çıkma yasağı sonrası antrenmanlar da durdurulurken, bir kesim bu kadar duraklama sonrası futbol yeniden başlayamaz görüşünü savunuyor, bir kesim de futbolun birleştirici yanı ile vatandaşların yeniden sosyal hayata dönmesini kolaylaştıracağından yeniden maçların başlamasını savunuyor.

Futbol Süper Lig lideri ve son şampiyon Mağusa Türk Gücü cephesi de futbolun kaldığı yerden başlaması gerektiği görüşünde. MTG Başkanı Koral Bozkurt gazetemize yaptığı açıklamada en büyük sosyal aktivite olan futbolun yeniden başlamasının önemli olacağını söyledi.

BİLET PARASI DA ALINMAYACAK

MTG Başkanı Koral Bozkurt, “Bir gerçek varsa, futbolun sosyal olarak birleştirici gücü. Halkımız kötü günlerden geçiyor. Sosyal olarak çok ciddi sıkıntı, günlerce evde kalma sonrasında futbol ilaç olacaktır. İnsanların bir araya geleceği, deşarj olacağı, özlemlerini gidereceği en büyük sosyal aktivite futbol maçları olacak.

Bizim böylesi bir toplumsal göreve hazır olmamız gerekir. Biz, MTG yönetimi olarak bundan sonraki maçlarımızda bilet ücreti almama kararı ürettik. Buradaki amacımız da ekonomik olarak etkilen Gazimağusa halkının maçlarımıza daha rahat gelmelerini sağlamak ve yaşadığı buhrandan çıkmalarına yardımcı olmaktır.

Kendi adımıza konuşacak olursam buna taraftarımızın, futbolcularımızın, Mağusa halkının ihtiyacı, özlemi ve beklentisi vardır.

Bir kez daha, ülkemize evde kal, gerekli uyarıları uy ki erken zamanda dünyaya kavuşamayacaksak bile birbirimize kavuşalım mesajını yinelemek istiyorum” şeklinde konuştu.