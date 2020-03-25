Anılardaki komşu rekabeti

Fevzi BEYAR

Bugün futbol anılarımızdaki gezintimize ülkemizin iki komşu köy takımı ile devam ediyoruz. Kıbrıs’ın Türk ve Rum toprakları arasında futbol oynayan takımlarımızdan Pile ve Beyarmudu’nun mazisinden anılar canlandıracağım sizlere.

Mütevazı, dar kadrolarıyla ülkemizin en üst liglerinde (Süper Lig) mücadele etme başarısı gösteren Pile Türk Spor Kulübü, bu yönde örnek gösterilecek kulüplerin başında gelmektedir. 300 nüfuslu bir köyün böylesi bir başarıyı elde etmesi küçümsenecek bir olgu olmasa gerek. İşte bu nedenden dolayı Pile Türk Spor Kulübü’nü de futbolumuzda iz bırakanlar kategorisine dâhil ettim…

Pile kadar küçük bir köy olmasa da Yalova Türk Spor Kulübü’nden sonra KTFF 1. Lig’ine (Süper Lig) çıkma başarısını gösteren ilk köy takımlarındandır Beyarmudu Türk Çiftçiler Birliği!

Yukarıda görülen Pergama Türk Çiftçiler Birliği’ni KTFF 1. Lige taşıyan çekirdek kadronun ta kendisidir! KKTC 1. Futbol liginde birkaç kez mücadele etme başarısı gösteren BTÇB’nin Çekirdek-temel kadronun yanlarında görülenler ise Teknik kadroyu oluşturan Yaşar Çavuş ile ben idim.