Tonguç Kotak yazdı: Bunu yalnız yapamazdık

Tonguç KOTAK

Spor organizasyonlarının küresel salgın ‘Kovid-19’ sebebiyle durduğu ülkemizde sporcular evlerinde bireysel çalışıyor. Biz de Havadis olarak sporcularımızı motive etme adına kendimize görev edindik.

Sevgili Ahmet Özsoy’un öncülüğünde sporculara mesajlar attım ve bu olayın gerçekleşmesini sağladık.

Onları hem evde idmanlarını yaparken fotoğraflarını çektiriyoruz, hem de sayfalarımıza taşımaya devam ediyoruz.

Ülke zor bir dönemden geçiyor. Yetkililer “evde kal” diyor. Biz de Havadis Spor olarak sporculara “Evde kal spor yapın” diyoruz ve onları sayfalarımıza taşımaya devam ediyoruz.

Bunu yalnız yapamazdık. Tüm sporcularımıza sonsuz teşekkür ederiz. Biz de sayfalarımızda gün be gün yayınlıyoruz. Sporcularımız bizleri fotoğraf atarak kampanyayı destekliyor, KKTC’ye de örnek oluyorlar.

Onlar fotoğraflarını atsın, biz sayfaya koyalım. Tüm ülkeye örnek olmaya devam etsinler.

Biz Havadis Spor olarak diyoruz ki; “Evde spora devam edin, biz de sayfalara koymaya devam edeceğiz.”

Haydi sporcularımız göreve.