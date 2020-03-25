Spor organizasyonlarının küresel salgın ‘Kovid-19’ sebebiyle durduğu ülkemizde sporcular evlerinde bireysel çalışıyor, Havadis ise onları sayfalarına taşımaya devam ediyor.

HAVADİS ÖNCÜ OLDU

Koronavirüs salgını nedeniyle sporun durduğu ülkemizde, son alınan sokağa çıkma yasağının ardından sporcularımız evlerinde bireysel çalışıyor. Gazetemizin yaklaşık 1 haftadır evlerinde çalışan sporcularımıza 1 sayfa ayırıyor ve onların motivasyonlarına destek olmaya çalışıyoruz.

Tonguç KOTAK

Küresel salgın ‘Kovid-19’ sebebiyle lig ve kupa dahil tüm spor organizasyonlarının durduğu ülkemizde, kısmi sokağa çıkma yasağı ile antrenmanlar da yasaklanmıştı.

Ülkemizdeki farklı branşlardan sporcular, performanslarını koruma amacıyla evlerinde bireysel çalışmalar yapıyor. Bu bağlamda futbol, voleybol, tenis, hentbol, atletizm, basketbol yanı sıra jimnastik ve yüzme branşlarından sporcuların evlerinde yaptıkları egzersizleri ve diğer çalışmalarını gazetemizde yayınlamaya devam ediyoruz. Son 1 haftadır yayınladığımız sporcularımızın sayfası büyük ilgi gördü. Havadis Spor Servisi olarak sporcularımızı paylaşmaya bugün de devam ediyoruz.

“Bize fotoğraflarınızı atın”

Havadis Spor bugün yine farklı spor branşlarından sporcuların evdeki çalışmalarını sayfalarına aktardı.

Gazetemizin bugünkü sayfasında Tuğba Aydın (Atlet – DAÜ), Kercem İnancı (Koopspor- Basket), Zalihe (Voleybol – LAÜ), Ayten Benli (Master Atlet), Özay Barutçuc (Tenis) ve Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımız Murat Ekşi sporcuları “evde kal, spor yap” sloganı ile konuğumuz oldular ve bize fotoğraf göndererek bugün sayfamıza katkı koydular.

Diğer sporcularımızın da evdeki çalışmalarından fotoğraflarını koymaya hazır olduğumuzu ve arzu edenlerin [email protected] adresine fotoğraflarını göndermelerini bekliyoruz.