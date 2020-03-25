KıbrısSpor

“Evde kal” spor yap

25 Mart 2020

Spor organizasyonlarının küresel salgın ‘Kovid-19’ sebebiyle durduğu ülkemizde sporcular evlerinde bireysel çalışıyor, Havadis ise onları sayfalarına taşımaya devam ediyor.

HAVADİS ÖNCÜ OLDU

Koronavirüs salgını nedeniyle sporun durduğu ülkemizde, son alınan sokağa çıkma yasağının ardından sporcularımız evlerinde bireysel çalışıyor. Gazetemizin yaklaşık 1 haftadır evlerinde çalışan sporcularımıza 1 sayfa ayırıyor ve onların motivasyonlarına destek olmaya çalışıyoruz.

Tonguç KOTAK

Küresel salgın ‘Kovid-19’ sebebiyle lig ve kupa dahil tüm spor organizasyonlarının durduğu ülkemizde, kısmi sokağa çıkma yasağı ile antrenmanlar da yasaklanmıştı.

Ülkemizdeki farklı branşlardan sporcular, performanslarını koruma amacıyla evlerinde bireysel çalışmalar yapıyor. Bu bağlamda futbol, voleybol, tenis, hentbol, atletizm, basketbol yanı sıra jimnastik ve yüzme branşlarından sporcuların evlerinde yaptıkları egzersizleri ve diğer çalışmalarını gazetemizde yayınlamaya devam ediyoruz. Son 1 haftadır yayınladığımız sporcularımızın sayfası büyük ilgi gördü. Havadis Spor Servisi olarak sporcularımızı paylaşmaya bugün de devam ediyoruz.

 “Bize fotoğraflarınızı atın”

Havadis Spor bugün yine farklı spor branşlarından sporcuların evdeki çalışmalarını sayfalarına aktardı.

Gazetemizin bugünkü sayfasında Tuğba Aydın (Atlet – DAÜ), Kercem İnancı (Koopspor- Basket), Zalihe (Voleybol – LAÜ), Ayten Benli (Master Atlet), Özay Barutçuc (Tenis) ve Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımız Murat Ekşi sporcuları “evde kal, spor yap” sloganı ile konuğumuz oldular ve bize fotoğraf göndererek bugün sayfamıza katkı koydular.

Diğer sporcularımızın da evdeki çalışmalarından fotoğraflarını koymaya hazır olduğumuzu ve arzu edenlerin [email protected] adresine fotoğraflarını göndermelerini bekliyoruz.

 

 

 




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Bakanlık açıkladı: Lise öğrencileri için televizyonda eğitim!

Bakanlık açıkladı: Lise öğrencileri için televizyonda eğitim!

24 Mart 2020
Photo of Güneydeki son turistler de adadan ayrıldı

Güneydeki son turistler de adadan ayrıldı

24 Mart 2020
Photo of Anastasiadis ve Rum Başkanlık Sarayı personeli Covid-19 için test yaptırdı

Anastasiadis ve Rum Başkanlık Sarayı personeli Covid-19 için test yaptırdı

24 Mart 2020
Photo of Anastasiadis sert önlemler açıkladı

Anastasiadis sert önlemler açıkladı

24 Mart 2020
Photo of Cumhurbaşkanlığı: Böyle olağanüstü durumlarda, olağanüstü tedbirler almak elzemdir

Cumhurbaşkanlığı: Böyle olağanüstü durumlarda, olağanüstü tedbirler almak elzemdir

24 Mart 2020
Photo of Atakan: Alman ve İsveç’li misafirlerimiz tahliye seferleri ile ülkemizden ayrılmaya başladı

Atakan: Alman ve İsveç’li misafirlerimiz tahliye seferleri ile ülkemizden ayrılmaya başladı

24 Mart 2020
Photo of İzinsiz sokağa çıkan 28 kişi tutuklandı

İzinsiz sokağa çıkan 28 kişi tutuklandı

24 Mart 2020
Photo of 8 yaşındaki çocuk 2.5 metre yüksekten düştü!

8 yaşındaki çocuk 2.5 metre yüksekten düştü!

24 Mart 2020
Photo of Baybars: Yasağa uymayanlara 1 yıla kadar hapis cezası

Baybars: Yasağa uymayanlara 1 yıla kadar hapis cezası

24 Mart 2020
Photo of Harmancı: İyilik bulaşıcıdır

Harmancı: İyilik bulaşıcıdır

24 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı