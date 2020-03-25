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ABD’de corona virüsten ilk çocuk ölümü

25 Mart 2020

ABD’de ilk kez bir çocuk yaşta bir kişi corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren gencin herhangi bir kronik hastalığı da bulunmuyordu. Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, corona virüse yakalanan çocuğun yaşını ve cinsiyetini ise açıklamayı reddetti.

ABD’nin Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti ülkesinde ilk kez henüz çocuk yaşta bir gencin corona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

Los Angeles’ın Lancaster bölgesinde yaşayan, yaşı ve cinsiyeti açıklanmayan çocuğun corona virüse yakalanmadan önce herhangi bir sağlık sorununun olmadığını belirten Belediye Başkanı Garcetti, gençlerden evlerinde kalmalarını istedi.

Kaliforniya eyaletinde yaşayan gençlere uyarıda bulunan Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, “Corona virüs, yaş, ırk ya da gelir durumuna bakmaksızın herkesi öldürebilir” dedi.

ABD’nin Kaliforniya eyaleti corona virüsün (Covid-19) en fazla vurduğu noktalardan biri. Geçtiğimiz hafta sonundan bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Milyonluk Los Angeles kentinde ise şu ana kadar 662 bin corona virüs vakası bulunuyor, bunlardan 11’i yaşamını yitirdi.

 

ABD’DE 44 YAŞINDAKİ TÜRK CORONA VİRÜS KURBANI

ABD’de yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle bir Türk de hayatını kaybetti. Pennsylvania’nın Allentown kasabasında yaşayan B.G. adlı 44 yaşındaki bir kadının, yaklaşık 2 hafta önce pozitif çıkan test sonuçlarından sonra geçen hafta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

B.G’nin babası N.G., 2012 senesinde kızının zatürre geçirdiğini kaydederek, virüsle ilgili hastalık belirtileri görülünce önce evde 5 gün tedavi gördüğünü, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldığını söyledi.

N.G, hastanede tedavi gören kızının bir süre sonra hayata gözlerini yumduğunu aktardı. N.G., karantinada tutulan ailenin diğer fertlerinin durumlarının şu an iyi olduğunu ifade etti.

Türklerin en yoğun yaşadığı New Jersey’nin Paterson kasabasında da iki Türk’ün Kovid-19 nedeniyle hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

 

DSÖ: VİRÜSÜN YENİ MERKEZİ ABD OLABİLİR 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcüsü Margaret Harris dün yaptığı açıklamada, son 24 saatte Avrupa ve ABD’den bildirilen yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısının tüm dünyadaki vaka sayısının yüzde 85’ini oluşturduğunu belirterek, ABD’nin salgının yeni merkezi olabileceğini söylemişti.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin açıkladığı son rakamlara göre ABD’de vaka sayısı 46 bin 481’e, ölü sayısı 593’e çıkmıştı. ABD, vaka sayısı bakımından Çin ve İtalya’dan sonra 3. sırada yer alıyor.




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