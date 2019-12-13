Boris Johnson İngiltere’de tek başına iktidar oldu

İngiltere’de erken genel seçimde, iktidardaki Muhafazakar Parti sayımı tamamlanan 642 seçim bölgesinde 360 milletvekilliği kazanarak tek başına hükümeti garantiledi. Johnson Brexit’i gerçekleştirmek için yeni ve güçlü bir yetki elde etti.

Yerel saatle 06.30 itibariyle 650 seçim bölgesinden 644’ünde oy sayımı tamamlandı. Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti tek başına hükümet için gerekli 326 milletvekilinin 34 milletvekili üzerine çıktı ve 360 milletvekiline ulaştı.

CORBYN AĞIR HEZİMET YAŞADI

Ana muhalefetteki İşçi Partisi, geçen seçimde kazandığı 262 milletvekilinin gerisine düşerek şu ana kadar sadece 203 milletvekili çıkarabildi. Ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn, henüz resmen istifa etmediyse de partisine başka bir seçim kampanyasında liderlik yapmayacağını duyurdu.

LİBERAL LİDER MİLLETVEKİLİ BİLE SEÇİLEMEDİ

Seçim sonuçlarına göre en ağır darbelerden birini Liberal Demokrat Parti aldı. Partinin lideri Jo Swinson, İskoçya’daki seçim bölgesinde milletvekili seçilmeyi başaramadı. Liberal Demokratlar şu ana kadar sadece 11 milletvekili çıkarabildi.

SEÇİMİN BİR DİĞER KAZANANI İSKOÇYA ULUSAL PARTİSİ

Seçimden karlı çıkan partilerden biri ise İskoç Ulusal Partisi oldu. Parti son seçimde çıkardığı 35 milletvekili sayısını aşarak milletvekili sayısını 48’e yükseltti.

Ülkede 6 seçim bölgesinde oy sayımı devam ediyor.

BORİS JOHNSON’DAN ZAFER KONUŞMASI

Seçim sonuçlarına ilişkin konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, “Bu aşamada, bu tek ulus Muhafazakar Parti hükümetine, sadece Brexit’in gerçekleştirilmesini sağlamak değil, aynı zamanda bu ülkeyi birleştirmek ve ilerletmek için de yeni ve güçlü bir yetki verildiği görünüyor” dedi.

Johnson, sonucun İngiliz halkının demokratik iradesine saygı duyma, ülkeyi daha iyi bir hale getirme ve tüm halkın potansiyelini ortaya çıkarma şansı veren tarihi bir seçim olacağına işaret ettiğini belirtti.

Öte yandan Johnson, Batı Londra’daki seçim bölgesinde oy oranını 1,8 puan artırarak 7 bin 210 oy farkla ve toplam da 25 bin 251 oyla yeniden Avam Kamarası’na seçildi.

Sandık çıkış anketlerine göre, Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, 368 sandalye ile seçimi ilk sırada tamamladı. Böylece Muhafazakarlar, salt çoğunluk olan 326’yı geçerek 2 yıl aradan sonra yeniden tek başına iktidara geldi.

Johnson’ın en büyük rakibi konumundaki Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi ise 191 sandalye ile ikinci oldu. Böylece İşçi Partisi, 2017’de kazandığı 262 sandalyeden 71’ini kaybederek tarihinin en kötü yenilgilerinden birini aldı.

BREXIT KESİNLEŞTİ

Bu sonuca göre Johnson, AB’yle vardığı Brexit anlaşmasını başka bir partinin desteğine gerek kalmadan 650 üyeli Avam Kamarasında geçirebilecek ve İngiltere, 31 Ocak 2020’de AB’den ayrılmış olacak.

Johnson, tek başına iktidara gelmesi durumunda ilk işinin Brexit anlaşmasını parlamentoya getirmek olacağını söylüyordu.

2017’de yapılan erken seçimde Muhafazakarlar 317, İşçi Partisi 262, İskoçya Ulusal Partisi 35 ve Liberal Demokrat Parti 8 sandalye kazanmıştı.

Tek başına iktidarı kaybeden Muhafazakar Parti, Kuzey İrlanda’nın Demokratik Birlik Partisi’nin desteğiyle azınlık hükümeti kurmuştu.

Ancak eski Başbakan Theresa May, bu tablonun bir sonucu olarak AB’yle vardığı Brexit anlaşmasını Avam Kamarasında geçirmekte başarısız olmuştu.

May’in istifasıyla Başbakanlık koltuğuna oturan Johnson, Brexit düğümünün çözülebilmesi için 12 Aralık’ta erken genel seçime gidilmesini istemişti.