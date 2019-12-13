Dünya

Dahlan için 10 milyon TL ödül

13 Aralık 2019

İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesini güncelledi. Toplam 9 örgüt mensubu listeye eklendi. Ortadoğu’nun en karanlık isimlerinden biri oalrak nitelendirilen Muhammed Dahlan da 10 milyon lira ödülle listeye girdi.

İçişleri Bakanlığı’ndan, terörden arananlar listesine güncelleme geldi.

Muhammed Dahlan ile 4 kırmızı, 3 turuncu, 2 gri olmak üzere toplam 9 örgüt mensubu daha arananlar listesine eklendi.

Ortadoğu’nun en karanlık isimlerinden biri olarak nitelendirilen ve 10 milyon liralık ödülle listeye giren Muhammed Dahlan’ın; FETÖ ve PDY silahlı terör örtügüyle birlikte 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirmek, anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etmek, devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etmek gibi suçlardan, adli makamlarca arama ve yakalama kaydı bulunuyor.

Yeni eklenenlerle birlikte kırmızı listede 221, mavi listede 103, yeşil listede 98, turuncu listede 196, gri listede de 684 olmak üzere toplam 1302 terör örgütü mensubu, terörden arananlar listesinde yer almış oldu.


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