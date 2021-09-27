Borçla dönen hayat

KKTC Merkez Bankası’nın Haziran 2021 raporu, ülkedeki ekonomik durumu bir kez daha gözler önüne serdi. KKTC’de vatandaş ve şirketlerin bankalardan kullandığı kredi miktarı, Haziran 2021 itibarıyla, 35,4 milyar TL’ye ulaştı. 2 milyar TL yasal takipte.

HAVADİS ÖZEL

Pandemi ile alt üst olan ekonomi, KKTC Merkez Bankası’nın Haziran 2021 raporuna da yansıdı. Kurum ve şirketler borç harç ayakta durmaya çalışırken vatandaşlar, geri ödemeyeceğini bildiği bir borcun altına daha girmekten kaçındı.

KKTC Merkez Bankası’nın verilerine göre vatandaşların Haziran 2021 sonu itibarı ile bankalara olan toplam borcu 293 milyon 163 bin 666 TL olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, Haziran 2020 sonunda 8 milyar 452 milyon 728 bin 151 TL’ydi.

Haziran 2020’de 19 milyar 71 milyon 201 bin 625 TL olan kurum-şirket borçları, bir yılda 16 milyar 92 milyon 101 bin 835 TL artış göstererek, Haziran 2021 itibarıyla 35 milyar 163 milyon 303 bin 460 TL’ye yükseldi.

KKTC Merkez Bankası’nın verilerine göre vatandaş ve şirketlerin bankalardan kullandığı toplam kredi miktarı ise Haziran 2021 itibarıyla 35,4 milyar TL’ye ulaştı.

Nakdi krediler 25 milyarı geçti

KKTC Merkez Bankası verilerine göre, Haziran 2021 sonu itibari ile bankaların kullandırdığı nakdi krediler toplamı 25 milyar 160 milyon 603 bin 55 TL.

25 milyar 160 milyon 603 bin 55 TL nakdi kredinin 7 milyar 82 milyon 136 bin 816 TL’si 0-12 aylık zaman dilimi içerisinde ödemek üzere kullandırılırken, 3 milyar 187 milyon 774 bin 998 TL’si 12-24 aylık zaman dilimi içerisinde ödemek üzere kullandırıldı.

24 ay ve üzeri vade ile kullandırılan kredi miktarı ise 14 milyar 639 milyon 774 bin 419 TL.

Yaklaşık 6 milyar TL yakın izlemede

Kredi taksitlerini gününe ödemeyen şirketlerin ve şahısların birçoğu, krediyi kullandığı banka ile borcunu yeniden yapılandırdı. KKTC Merkez Bankası’nın Haziran 2021 sonu verilerine göre, taksiti zamanında ödenmeyerek yapılandırılan kredi miktarı, 493 milyon 727 bin 274 TL.

Kredi taksiti ödeme gününü 30 gün geciktirenler riskli müşteri gurubunda ve ilgili banka tarafından yakın izlemeye alındı.

KKTC Merkez Bankası’nın verilerine göre Haziran 2021 sonu itibarı yakın izlemedeki toplam kredi miktarı 5 milyar 899 milyon 744 bin 266 TL.

2 milyar 221 milyon TL yasal takipte

KKTC Merkez Bankası verilerine göre, Haziran 2021 sonu itibari ile yasal takibe alınan kredi miktarı 2 milyar 221 milyon 236 bin 564 TL’ye ulaştı.

İstatistiklere göre geçen yıl Haziran ayı sonu itibari ile bu rakam 2 milyar 115 milyon 801 bin 224 TL olarak kayıtlara geçmişti.

3 milyon TL gayri nakdi kredi tazmin edildi

Bankaların müşteri adına “Müşteri belirlenen tarihe kadar ilgili ödemeyi yapmazsa, adına ödemeyi banka olarak ben yapacağım” taahhüdünde bulunduğu (teminat mektubu) gayri nakdi kredi miktarı Haziran 2021 sonu itibari ile toplam 1 milyar 677 milyon 872 bin 769 TL.

KKTC Merkez Bankası’nın verilerine göre, Haziran 2021 sonu itibarı ile tazmin edilen gayri nakdi kredi bedeli ise 3 milyon 283 bin 198 TL.

Şirketlerin de vatandaşların da tercihi uzun vade

Merkez Bankası, borçları 0- 12, 12- 24 ay ve 24 aydan fazla olarak üçe ayırarak sınıflandırıyor.

KKTC Merkez Bankası verilerine göre, “tüzel kişi” olarak adlandırılan kurum-şirketlerin de vatandaşların da tercihi 24 ay ve üzeri vade ile borçlanmak oldu. KKTC Merkez Bankası Haziran 2021 sonu itibari ile verilerine göre, vatandaşlar 293 milyon 163 bin 666 TL kredinin -18 milyon 399 bin 373 TL’sini 0-12 ay vade ile 144 milyon 320 bin 429 TL’sini 12-24 ay vade ile 160 milyon 871 bin 303 TL’sini 24 ay ve üzeri vade ile kullandı.

Şirketler ise 35 milyar 163 milyon 303 bin 460 TL kredinin 14 milyar 787 milyon 805 bin 457 TL’sini 0-12 ay vade ile 3 milyar 425 milyon 87 bin 710 TL’sini 12-24 ay vade ile 16 milyar 257 milyon 788 bin 280 TL’sini 24 ay ve üzeri vade ile kullandı.