Bomba imha ekipleri AKM bahçesindeki şüpheli bavula müdahale etti

AKM bahçesindeki şüpheli bavul bomba imha ekipleri tarafından imha edildi. Bavulların içinde muhtelif kıyafet olduğu saptandı.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre bugün saat 11:30 sıralarında, Lefkoşa’da, Atatürk Kültür Merkezi’nin bahçesi içerisinde bulunan çitler arasına bırakılan iki şüpheli bavulun polisin bilgisine gelmesi üzerine, polis ekipleri tarafından olay yerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Akabinde, bomba imha ekipleri tarafından bavullara müdahale edilmiş olup, bavullar içerisinde muhtelif kıyafetlerin olduğu saptandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.