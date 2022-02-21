Amerikalı milyarder Bill Gates, Covid-19 salgınının şiddetinin azaldığını ancak dünyanın bir sonraki pandemiye hazırlanması gerektiğini söyledi.
Microsoft’un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates, “Başka bir pandemi daha yaşayacağız. Bu sefer koronavirüs ailesinden farklı bir patojenden kaynalanacak” diyerek, hükümetleri hazırlanmak için yatırım yapmaya çağırdı.
Almanya’da yıllık olarak düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı’nda, CNBC’den Hadley Gamble’a konuşan Gates, tıbbi teknolojideki ilerlemelerin, eğer yatırımlar şimdi yapılırsa, dünyanın gelecek pandemilerle daha iyi mücadele etmesine yardımcı olacağını belirtti.
Kovid-19 pandemisinden 2 yıl sonra, küresel nüfusun büyük bir bölümünün bir miktar bağışıklık kazanmasıyla virüsün en kötü etkilerin azaldığını söyleyen Gates, virüsün şiddetinin son Omicron varyantıyla azaldığını söyledi.
‘Ciddi hastalık şansı önemli ölçüde azaldı’
Amerikalı milyarder, birçok yerde bunun bir bağışıklık düzeyi oluşturan koronavirüsün kendisinden kaynaklandığını ve bu durumun ‘aşılarla yapılandan daha iyi bir iş çıkardığını’ ifade ederek, “Genellikle yaşlı olmakla ve obezite veya diyabetle ilişkili olan ciddi hastalık şansı, bu enfeksiyona maruz kalma nedeniyle şimdi önemli ölçüde azaldı” değerlendirmesini yaptı.