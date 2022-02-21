Bill Gates: Başka bir pandemi daha yaşayacağız

Ayrıca Gates, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2022’nin ortalarına kadar küresel nüfusun yüzde 70’ini aşılama hedefine ulaşmak için zaten ‘çok geç’ olduğunu savundu.

Hükümetlere çağrı

Bununla birlikte Gates, dünyanın gelecekte aşıları geliştirmek ve dağıtmak için daha hızlı hareket etmesi gerektiğini söyleyerek hükümetleri şimdi yatırım yapmaya çağırdı.

mRNA teknolojisi de dahil olmak üzere standartlaştırılmış platformların bunu mümkün kılacağını dile getiren Gates, şöyle devam etti: