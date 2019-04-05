Boğazköy’de iş kazası

Boğazköy’de bugün inşaattan düşen bir işçi ağır yaralandı.
Saat 15:30 sıralarında, Boğazköy’de Gönen Sokak üzerinde yapımı devam etmekte olan iki katlı inşaatta tuğla işi yapan Hamza Teke (E-45) dengesini kaybedip yaklaşık 3.40 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Hamza Teke, ağır şekilde yaralandı.
Hamza TEKE, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kaburgalarında ve kalçasında kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alındı.
Polis Basın Subaylığı, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.