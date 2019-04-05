İskele’deki gece maçında başlama vuruşu Erhürman’dan

Başbakan Tufan Erhürman, Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi tarafından gerekli aydınlatması tamamlanan İskele Cumhuriyet Stadı’nda, bu akşam ilk kez düzenlenen gece maçını izledi. Stada tribündeki vatandaşların alkışlarıyla giren Başbakan Erhürman, maçın başlama vuruşunu yaptı.

Larnaka Gençlerbirliği v4e Çetinkaya Spor Kulübü arasında gerçekleşen futbol müsabakasına, Erhürman’ın yanı sıra, milletvekilleri, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Larnaka Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Rıfat Berkel, Çetinkaya Spor Kulübü Başkanı Süleyman Yemen ve çok sayıda futbol sever katıldı.