Yaşam

Kendimi insan gibi hissetmiyorum’ dedi, köpek gibi yaşamaya başladı: Sokakta havlıyor, yemeğini mama kabından yiyor

5 Nisan 2019

İngiltere’de kendini ‘hiç bir zaman insan gibi hissetmediğini’ söyleyen Kaz James, uzun bir süredir köpek kostümleri giyiyor, sokağa çıktığında havlıyor, arkadaşlarını yalıyor ve yemeklerini mama kabından yiyor.

37 yaşında İngiltere’nin Manchester kentinde yaşayan James, 6 yaşından beri kendini köpek gibi hissettiğini söylüyor.

İnsanlarla sosyal ilişkiler kurmakta hep zorlandığını söyleyen James uzun yıllardır hayatını köpek gibi yaşıyor. Diğer insanlarla, havlayarak, ısırarak ve onları yalayarak iletişim kuruyor.

Mağaza müdürü olan James, iş dışındaki zamanlarında, evde ve sokakta 2 bin dolara aldığı köpek kostumünü giyiyor.

İlk kez 17 yaşında bir internet sitesinde, kendini köpek hisseden kişilerle tanıştığını söyleyen James o anın çok ‘özgürleştirici’ hissettirdiğini belirtti ve “Bu hissin ne olduğunu ta ki benim gibi hisseden insanlarla tanışana kadar bilmiyordum” dedi.

Ayrıca, ‘İnsan Köpek Nasıl Eğitilir?’ isminde bir kitabı da olan James, “Restorana gittiğimde normal bir insan oluyorum, eğitimli bir köpeğim, insanlarla nasıl başa çıkacağımı biliyorum” diye konuştu.

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