Bir Araştırmaya Göre Kediler İsimlerini Öğrenebiliyor

Tüylü dostlarımız kedilerin aslında kendi isimlerini öğrenebildikleri ortaya çıktı.

Evde iki kediyle beraber yaşıyorum. Kız olan kedi, Keşkül, adını söylediğimde ya da çağırdığımda asla tepki vermiyor. Hatta kendisinin tepki verdiği tek şey mama poşetinin sesi. Öte yandan erkek olan kedi, Maket, adıyla seslendiğim zaman ona seslendiğimi kesinlikle anlıyor. Tabii kedi olduğu için verilen komutları pek sallamıyor, o ayrı.

Genel olarak kedi sahipleri ise kedilerinin isimlerini anlamadıklarını, isimlerine tepki vermediklerini söylüyor. Yapılan bir araştırma ise kedilerin, tıpkı Maket gibi isimlerini öğrenebildiklerini ortaya koydu.

Geçmişte köpeklerle yapılan pek çok çalışmanın aksine kedilerin isimlerini öğrenebilmeleri konusunda yapılmış çok fazla çalışma bulunmuyor. Tokyo’daki Sophia Üniversitesi’nden bilim insanları, kedilerin kendi isimlerine, başka kedilerin isimlerine ve rastgele sözcüklere nasıl tepki verdiklerini ölçtü.

Araştırmayı yöneten Atsuko Saito ve ekibi, 78 kedi üzerinde çalışmalar yaptı. Bu çalışmalarda kediler hem ev kedilerinden hem de Japonya’da oldukça popüler olan kedi kafelerindeki kedilerden seçildi. Kedilerin tepki verip vermedikleri, çeşitli ortamlarda test edildi.

Araştırmacılar ilk olarak kedilere rastgele sözcükleri defalarca tekrar ederek çalışmalara başladı. Kediler bu sözcüklere alıştıklarında, kendileri üzerinde bir etkisi olmadığı için bu sözcükleri yok saymaya karar veriyorlar.

Daha sonra ise araştırmacılar kedinin ismini ve bu anlamsız sözcükleri bir arada söylemeye başladılar. Böylece kedilerin, kendileri için anlamsız olan sözcüklerin arasında bile olsa isimlerini duyunca tepki verip vermedikleri incelendi. Hayvanların tepkileri, tepkinin türüne ve şiddetine göre derecelendirildi. Kulak ve kuyruk hareketi gibi hareketler olumlu işaret sayıldı.

Araştırma sonucunda bazı hayvanların kesinlikle isimlerine tepki gösterdikleri ortaya çıktı. Ortak bir tepkileri yok, yani “kediler ismini söylediğinizde kulaklarını diker” gibi bir durum söz konusu değil. Ev kedileri isimlerine ne tepki vereceklerini ve isimlerinin ne olduğunu biliyor. Kafe kedileri ise kendi isimleriyle çok daha ilgisiz gözüktü. Bunun sebebi olarak ise çok fazla uyarana maruz kalmaları veya kendi isimlerini erken yaşta öğrenememeleri gösterildi.

Ev kedilerinin bile bir kısmı rastgele sözcüklere tepki verirken kendi isimlerine ilgi göstermedi.

Kedilerin, sahipleri isimlerini söylediğinde verdikleri tepkiler gibi tepkiler de ayrıca incelenmeli. Yine de kedilerin isimlerini öğrenebildikleri ortaya çıkmış oldu.