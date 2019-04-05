Yaşam

43 Milyon Yıllık ‘4 Bacaklı’ Balina Fosilleri Bulundu

5 Nisan 2019

Peru’da, 43 milyon yıl önce yaşadığı belirlenen, 4 bacaklı balina fosili bulundu. Araştırmacılara göre bulunan bu fosil, balinaların tarihi için bir devrim niteliğinde.

Araştırmacılar, Peru’da yeni fosiller buldu. Bulunan bu fosillerin, 43 milyon yıl önce yaşamış olan bir balinaya ait olduğu belirlendi.

Bugüne kadar yapılmış olan çalışmalarda, balinaların ilk olarak Güney Asya’da bulundukları ve burada evrimleştiklerine inanılıyordu. Fosillerin Güney Amerika’da bulunmuş olması ise paleontologlar için yeni bir çağ başlatmış oldu. Pasifik Okyanusu’nu aşmış olabileceği belirlenen balinaya, Gezgin Balina ismi koyuldu.

Bulunan fosilin, bugüne kadar bulunmuş olan diğer fosiller dışında en bütünlü örnek olduğu açıklandı. Balinaların, akciğer solunumu yapmaları ve memeli olmaları da düşünüldüğünde, balinaların karada da yaşamış olabilecekleri düşüncesi akıllarda mantıklı bir şekilde yer ediyor. Rastlanılan fosillerde ayakların, perdeli ve toynaklı olduğu belirtildi. Bu ayak yapısı da, balinaların karada yaşamış olabileceği konusundaki düşünceleri doğruluyor. Fosil üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmaları Peru, İtalya, Belçika, Hollanda ve Fransa’dan gelen özel bir ekibin yürüttüğü belirtildi.

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