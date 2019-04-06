Öğrenciler üretti aileler gururlandı

Gürsel KARAGÖZLÜ

Yeşilyurt İlkokulu öğrencileri, yaratıcı etkinlikler günün üretimlerini sergiledi.

Etkinlik okul müdürü Özgür Kolaç’ın konuşması ile başladı. Kolaç, öğrencilerin okulda öğrendiklerini öğretmenleri ve aileler ile birlikte gerçekleştirecek olmalarından dolayı gururlu ve mutlu olduğunu söyledi. Kolaç, okul aile birliği, aileler ve velilerin kendi evlerinde yaptıkları Kıbrıs’a özgü yiyecek ve içecekleri okula bağışladıklarını ve bunları satarak okulun eksiklerinin giderilmesi için kullanılacağını, bundan dolayı büyük gurur duyduğunu söyleyerek etkinliğe katılan ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Etkinlikte, öğrenciler çevre bilinci ile doğal malzemeler ve atık malzemelerden kendi yaptıkları ürünleri sergilerken, aileleri ile birlikte yaptıkları ürünleri de etkinliğe katılanlara sundular. Etkinlikte, aileler ve veliler çeşitli ürünler satarak okula katkı sağladılar.

Etkinlikte öğrenciler, yarattıkları ürünleri sergilemenin mutluluğunu yaşarken, veliler de çocuklarının yarattıkları ürünlerden dolayı gurur duydular.