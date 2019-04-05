Japon teknoloji devi adını değiştirdi

Bir zamanların önde gelen teknoloji markalarından biri olan Toshiba, bilgisayar pazarından adını siliyor. Artık Toshiba ismi yerine Dynabook isimli bilgisayarlar karşımızda olacak.

Son yollarda ciddi derecede mali sıkıntılar yaşayan ve bazı faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan Toshiba, son olarak bilgisayar biriminin yüzde 80’ini Sharp’a, yani dolayısıyla Foxconn’a satmıştı.

Bu satış sonrası Toshiba ismi de ortadan kaldırılıyor. Sharp ile yapılan anlaşma neticesinde bilgisayarlarda kullanıcılacak ismin Dynabook olmasına karar verildi.

Sharp, Dynabook markası altında sadece bilgisayar üretmekle kalmayıp, aynı zamanda Nesnelerin İnterneti ve akıllı gözlük ürünlerini de yine bu yeni marka altında toplamayı planlıyor.

Dynabook adı altında ilk ürün de ortaya çıktı. Dynabook G serisi olarak adlandırılan bu yeni dizüstü bilgisayarlar, ultra ince tasarımla geliyor.

Şirket, sonrasında 10 model dizüstü bilgisayar, 3 adet mini PC ve artırılmış gerçeklik gözlüğüyle Dynabook üzerinden satışını sürdürmeyi planlıyor.