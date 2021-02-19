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BM Genel Sekreteri Guterres’den, iklim krizi uyarısı

19 Şubat 2021
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, hava ve su kirliliğinden kaynaklanan hastalıklar nedeniyle her yıl yaklaşık 9 milyon kişinin hayatını kaybettiğini belirterek iklim krizi ile mücadelede şimdi harekete geçilmezse geç kalınacağı uyarısında bulundu.





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19 Şubat 2021


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