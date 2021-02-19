BM Genel Sekreteri Guterres’den, iklim krizi uyarısı

Birle\u015fmi\u015f Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, hava ve su kirlili\u011finden kaynaklanan hastal\u0131klar nedeniyle her y\u0131l yakla\u015f\u0131k 9 milyon ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini belirterek iklim krizi ile m\u00fccadelede \u015fimdi harekete ge\u00e7ilmezse ge\u00e7 kal\u0131naca\u011f\u0131 uyar\u0131s\u0131nda bulundu.\r\nBM \u00c7evre Program\u0131'n\u0131n (UNEP) "Do\u011fa ile Bar\u0131\u015f"\u00a0raporunun a\u00e7\u0131klanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 d\u00fczenleyen Guterres,\u00a0do\u011fan\u0131n yard\u0131m\u0131 olmadan "insanl\u0131\u011f\u0131n geli\u015fmek bir yana hayatta dahi\u00a0kalamayaca\u011f\u0131n\u0131"\u00a0s\u00f6yledi.\r\n\r\n\u00c7ok uzun s\u00fcredir insanl\u0131\u011f\u0131n do\u011faya kar\u015f\u0131 "intihar"\u00a0niteli\u011finde\u00a0bir sava\u015f s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcne dikkati \u00e7eken Guterres, bu sava\u015f\u0131n yaratt\u0131\u011f\u0131\u00a0iklim de\u011fi\u015fikli\u011fi, yok olan biyolojik \u00e7e\u015fitlilik ve\u00a0\u00e7evre kirlili\u011finin t\u00fcrleri tehdit etti\u011fini vurgulad\u0131.\r\n\r\nK\u00fcresel karbon\u00a0emisyonlar\u0131n\u0131n yakla\u015f\u0131k \u00fc\u00e7te ikisinin hane kaynakl\u0131 oldu\u011funa dikkati \u00e7eken\u00a0Guterres,\u00a0d\u00fcnyan\u0131n bu y\u00fczy\u0131l i\u00e7inde\u00a03 santigrat\u00a0derecelik\u00a0s\u0131cakl\u0131k art\u0131\u015f\u0131na do\u011fru s\u00fcr\u00fcklendi\u011fi s\u00f6yledi.\r\n\r\nGuterres, "Hava ve su kirlili\u011finden kaynaklanan hastal\u0131klar\u00a0nedeniyle\u00a0her y\u0131l yakla\u015f\u0131k 9 milyon ki\u015fi\u00a0hayat\u0131n\u0131 kaybediyor." diye konu\u015ftu.\r\n\u0130klim kriziyle m\u00fccadelede \u015fimdi harekete ge\u00e7ilmezse gecikilmi\u015f olaca\u011f\u0131 uyar\u0131s\u0131 yapan Guterres, "Geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fc olmayan noktaya \u00e7ok yak\u0131n\u0131z."\u00a0 dedi.\r\n\r\n\r\n\r\nRapora, g\u00f6re, gezegendeki\u00a0tahmini\u00a08 milyon bitki ve hayvan t\u00fcr\u00fcn\u00fcn\u00a01 milyondan fazlas\u0131 yok olma riskiyle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya bulunuyor.\r\n\r\nHava kirlili\u011finden kaynaklanan\u00a0hastal\u0131klar her y\u0131l yakla\u015f\u0131k 6,5 milyon erken \u00f6l\u00fcme neden olurken,\u00a0kirli su ise\u00a0\u00e7o\u011fu \u00e7ocuk\u00a01,8 milyon ki\u015fiyi \u00f6ld\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n1,3 milyar insan ise hala yoksul ve\u00a0700 milyon ki\u015fi\u00a0a\u00e7l\u0131k \u00e7ekiyor.\r\n\r\nHER YIL 400 M\u0130LYON TON ZEH\u0130RL\u0130 ATIK SULARA KARI\u015eIYOR\r\nD\u00fcnyadaki orman \u00f6rt\u00fcs\u00fcn\u00fcn y\u00fczde 10'unun kayboldu\u011funa dikkat \u00e7ekilen raporda, her y\u0131l 400 milyon a\u011f\u0131r metal, zehirli ve di\u011fer end\u00fcstriyel at\u0131klar\u0131n sulara kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\nD\u00fcnyadaki sulak alanlar\u0131n sadece y\u00fczde 15'inin bozulmad\u0131\u011f\u0131 kaydedilen raporda, bal\u0131k n\u00fcfusunun yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 60'\u0131n\u0131n maksimum seviyede avland\u0131\u011f\u0131na, okyanuslarda\u00a0400'den fazla oksijeni t\u00fckenmi\u015f b\u00f6lge oldu\u011funa\u00a0ve\u00a0denizlerdeki plastik kirlili\u011finin 1980'den beri 10 kat art\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekildi\r\n