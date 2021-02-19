BM Genel Sekreteri Guterres’den, iklim krizi uyarısı

BM Çevre Programı’nın (UNEP) “Doğa ile Barış” raporunun açıklanmasının ardından basın toplantısı düzenleyen Guterres, doğanın yardımı olmadan “insanlığın gelişmek bir yana hayatta dahi kalamayacağını” söyledi.

Çok uzun süredir insanlığın doğaya karşı “intihar” niteliğinde bir savaş sürdürdüğüne dikkati çeken Guterres, bu savaşın yarattığı iklim değişikliği, yok olan biyolojik çeşitlilik ve çevre kirliliğinin türleri tehdit ettiğini vurguladı.

Küresel karbon emisyonlarının yaklaşık üçte ikisinin hane kaynaklı olduğuna dikkati çeken Guterres, dünyanın bu yüzyıl içinde 3 santigrat derecelik sıcaklık artışına doğru sürüklendiği söyledi.

Guterres, “Hava ve su kirliliğinden kaynaklanan hastalıklar nedeniyle her yıl yaklaşık 9 milyon kişi hayatını kaybediyor.” diye konuştu.

İklim kriziyle mücadelede şimdi harekete geçilmezse gecikilmiş olacağı uyarısı yapan Guterres, “Geri dönüşü olmayan noktaya çok yakınız.” dedi. Rapora, göre, gezegendeki tahmini 8 milyon bitki ve hayvan türünün 1 milyondan fazlası yok olma riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Hava kirliliğinden kaynaklanan hastalıklar her yıl yaklaşık 6,5 milyon erken ölüme neden olurken, kirli su ise çoğu çocuk 1,8 milyon kişiyi öldürüyor. 1,3 milyar insan ise hala yoksul ve 700 milyon kişi açlık çekiyor.

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