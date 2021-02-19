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ABD’de soğuk hava bilançosu ağırlaşıyor: En az 47 can kaybı

19 Şubat 2021
ABD'de soğuk hava dalgası





ABD’de başta Teksas eyaleti olmak üzere bütün ülkeyi Kuzey Kutbu’ndan gelen soğuk hava dalgası sardı. Yaklaşık bir haftadır etkili olan şiddetli soğuk hava dalgasında yaklaşık 4 milyon kişi elektrik ve ısınma sorunu yaşarken ülkede soğuk hava nedeniyle en az 47 kişi hayatını kaybetti. Teksas’da acil durum ilan edilirken 13 milyon kişinin susuz, 325 bin kişinin ise elektriksiz olduğu belirtildi.





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19 Şubat 2021


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