ABD’de soğuk hava bilançosu ağırlaşıyor: En az 47 can kaybı

13 MİLYON KİŞİNİN SUYU YOK

Kutup soğuklarının başladığı günden itibaren yaklaşık 5 milyon kişinin elektrik kesintisi yaşadığı Teksas’ta Cumhuriyetçi Partili Vali Greg Abbott, eyaletteki tüm elektrik üretim tesislerinin tekrar devreye girdiğini ancak şiddetli kar fırtınası ve soğuk havanın ardından devrilen hatlar ve diğer sorunlar nedeniyle yüz binlerce evin elektriksiz kaldığını söyledi.

Vali Abbott yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz gün 2,7 milyon olan elektriksiz insan sayısı yaklaşık 325 bine indi. 13 milyondan fazla Teksaslı da su hizmetlerinde kesinti görüyor” dedi.