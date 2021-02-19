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12 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

19 Şubat 2021
sokağa çıkma yasağını ihlal





Polis dün gerçekleştirdiği denetimlerde 12 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini tespit etti.

Polis basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 18-19.02.2021 tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 12 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 3 kişinin maske takmadığı ve kapalı olması gereken 1 iş yerinin ise faaliyette olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.





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19 Şubat 2021


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