12 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Polis dün gerçekleştirdiği denetimlerde 12 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini tespit etti.

Polis basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 18-19.02.2021 tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 12 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 3 kişinin maske takmadığı ve kapalı olması gereken 1 iş yerinin ise faaliyette olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.