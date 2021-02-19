İbrahim Özsoy ile Nostaljik Yolculuk

Nostaljik Yolculuğumuza bugün Küçük Kaymaklı’nın efsane futbolcularından, kaptanlarından Muharrem Mertdin ile çıkıyoruz. 1963’te Küçük Kaymaklı’dan, Hamitköy’e göçmen giden bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Muharrem futbola aşık bir çocuk olarak, her gün futbol topunun peşinden koşarak kendini geliştirmiş.

Ticaret Lisesi’nin futbol takımında oynarken o dönem Kaymaklı’nın genç takımını çalıştıran merhum Halil Sermaye, Küçük Kaymaklı’ya lisansını çıkarmıştı. Muharrem 1980 yılında hem Ticaret Lisesinde hem de Küçük Kaymaklı genç takımında şampiyonluk yaşadı. Ertesi sezonun ortasından itibaren Küçük Kaymaklı A takımında oynamaya başladı. İlk A takım hocası eski KTFF başkanlarından merhum Özer Esenyel’dir. Onu ilk defa Çetinkaya maçında oynatmıştı. O günden sonra Muharrem A takımın değişmez oyuncusu olur.

1984-85 sezonunda Küçük Kaymaklı ile lig şampiyonluğu yaşayan Muharrem aynı sezon yılın futbolcusu seçilmişti. 1985-86 sezonunda Küçük Kaymaklı takımı ile hem lig, hem de kupa şampiyonluğu başarılarını elde etti.

1986 Rothmans Turnuvasında gol kralı olan Muharrem, 86-87 sezonunun ortasında takım şampiyonluğa oynarken ciddi bir sakatlık geçirir. KKTC‘de doktorlar artık futbol oynayamaz derler. Muharrem Türkiye’de ameliyat olur. İyileşme süreci uzun da olsa o yine futbola geri döner ve 10 yıl daha Küçük Kaymaklı’da futbol oynamaya devam eder.

1988 yılında kazanılan Federasyon Kupası’nda arkadaşlarını tribünden izler. 1988-89 sezonu ile birlikte yine sahalara döner.

Milli takımda sürekli görev alan, birçok milli maçta kaptan olarak sahaya çıkan Muharrem 1993 yılında futbolda olimpizm ödülüne layık görülmüştü.

Futbola veda ettiği 1996-97 sezonu sonunda federasyon kupası finalinde Gönyeli’yi 3-0 mağlup eden Kaymaklı takımının kaptanı olarak kupa kaldırır. Bir hafta sonra ise Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Çetinkaya’yı 1-0 yenerek aldığı kupayla futbola veda eder.

Muharrem futbolu bıraktıktan sonra Küçük Kaymaklı genç takımında antrenörlüğe başlar ve genç takımla şampiyonluk elde eder. Daha sonra bir çok kulüpte antrenörlük yapan Muharrem aralıksız 4 sezon Hamitköy’ü çalıştırır. Hamitköy’de 1 lig şampiyonluğu 1 Spor Bakanlığı Kupası kazanan Muharrem Federasyon Kupası’nda ise Hamitköy’e yarı final oynatır.

Türkmenköy’de 3 ayrı sezon görev alan Muharrem, 2006-2007-2008 sezonlarında Cihangir’de görev aldı ve Cihangir’in Süper Lige çıkmasında büyük emekleri olur.

K.Kaymaklı’da iki ayrı sezon teknik adamlık yapan Mertdin, 1 sezon Düzkaya ve 3 ayrı sezon Değirmenlik’te teknik direktörlük yaptı.

Şehit Doğan Ahmet İlkokulu’nda beden eğitimi öğretmeni olarak da spora katkılarını sürdüren Muharrem Mertdin, kardeşi Mertan Mertdin ile birlikte Kaymaklı’nın unutulmaz futbolcuları arasında gösterilen, saygılı, efendi ve centilmen bir isimdi.