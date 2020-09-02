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“Biz Devrime Çok İnanmıştık” Lefkoşa’da tanıtıldı

2 Eylül 2020
Biz Devrime Çok İnanmıştık

Halil Paşa’nın yazdığı “78’e Bugünden Bakmak” alt başlıklı “Biz Devrime Çok İnanmıştık” kitabının tanıtım etkinliği dün (1 Eylül Salı akşamı) Lefkoşa’da KTÖS bahçesinde gerçekleşti. Halil Paşa ve Khora Yayınevi adına, kitabın editörlerinden de olan Mustafa Keleşzade’nin sunumlar yaptığı etkinlikte Ali Nebih ve Musa Saygı da birer konuşma gerçekleştirdi. Yoğun katılım ile pandemi önlemlerine dikkat edilerek gerçekleştirilen söyleşide duygusal anlar yaşandı. Katılımcılar etkinlik öncesinde ve sonrasında kitaplarını yazar Halil Paşa’ya imzalatma fırsatı da buldular.

Biz Devrime Çok İnanmıştık

Girne Söyleşisi ve İmza Günü 8 Eylül’de

Kitabın Girneli okurlarla buluşacağı tanıtım etkinliği ise 8 Eylül Salı akşamı, saat 20.00’de Girne Leymosun Kültür Evi önünde açık alanda gerçekleşecek. “Biz Devrime Çok İnanmıştık” Türkiye’deki devrimci mücadeleye sadece tanıklık etmemiş, yükseköğrenimi süresince bulunduğu coğrafyanın mücadelesinin parçası da olmuş Kıbrıslı Türk gençlerden birinin, Halil Paşa’nın hikâyesidir.

Kitaba, Khora Kitabevlerinden ve tüm kitapçılardan ulaşılabilir.

Biz Devrime Çok İnanmıştık

 


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