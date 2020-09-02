Çakıcı: Hala güven veren salgın yönetimi yok!

TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, “salgının giderek ağırlaştığını her gün artan Covid 19 pozitif sayısının üzüntüsünü yaşayarak görüyoruz” dedi.

Salgınla mücadelede sağlık sistemimizin bu yükü kaldıramaz hale gelme tehlikesini gördüğünü dile getiren Mehmet çakıcı, sağlık çalışanlarının tükenmesinden de kaygı duyduğunu söyledi.

Çakıcı’nın açıklaması şöyle:

Salgının giderek ağırlaştığını her gün artan Covid 19 pozitif sayısının üzüntüsünü yaşayarak görüyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi yanı başımızdaki Güney Kıbrıs’ta ve Türkiye’de artan ölüm oranlarını gördükçe endişemiz daha da artmaktadır. Vaka sayıları dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün hızla artıyor. Salgınla mücadelede sağlık sistemimizin bu yükü kaldıramaz hale gelme tehlikesini görüyor ve sağlık çalışanlarının tükenmesinden de kaygı duyuyoruz.

Salgınla mücadelemizde yaşanan güçlüklere karşı; bireylere yönelik uyarılara odaklanılması yeterli değildir. Salgın yönetiminde hükümetin toplumsal yaşamı ve çalışma yaşamını düzenleyen yeterli önlemler alması gerekmektedir. Sonbaharın yaklaşmasıyla mevsimsel grip salgınının genel durumumuzu daha zor hale getireceği açıktır. Bu zorlayıcı koşullara yönelik toplumun tüm kesimlerinin desteğini alabilmek için şeffaf, güven veren ve tutarlı bir salgın yönetimine ihtiyaç vardır.

Bu amaçla: