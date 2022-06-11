Bisiklet Federasyonu: İskele’de kriteryum zamanı

“İskele’de kriteryum zamanı”

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu (KTBF) tarafından organize edilen 2022 sezonuna yarın (12 Haziran Pazar) yapılacak kriteryum yarışı ile devam edilecek.

KTBF 2022 faaliyet takviminde yer alan Noyanlar ana sponsorluğundaki kriteryum yarışı İskele Long beach bölgesinde gerçekleşecek.

Tüm kategorilerin yer alacağı yarış sabah 08.30’da start alacak.

Sporcular 2 kilometrelik parkurda 20 tur üzerinden toplamda 40 kilometrelik mesafede yarışacak.

Yarışın tamamlanmasının ardından ödül töreni yapılacak ve dereceye girenlere madalyaları takdim edilecek.