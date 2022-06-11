Lefke Ceviz Festivali başladı

Lefke Turizm Derneği ile Lefke Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 12. Lefke Ceviz Festivalinin ilk günü düzenlenen törenle açıldı. Festival, Pazar günü (Yarın) da gün boyunca devam edecek.

Festival, ekiplerin Lefke Atatürk Anıtı’nda toplandıktan sonra Lefke Çarşı Merkezi’nde sona eren kortej gerçekleştirildi. Lefke Çarşı merkezinde, festival alanının girişinde kurdele kesimi yapıldı ve ekipler Lefke Belediyesi önüne kadar bando eşliğinde yürüyüşe geçtiler. Yürüyüş esnasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Daha sonra Festivalin açılış konuşmasını yapan Lefke Turizm Derneği Başkanı Nermin Şanlıdağ üretime katkı koymak ve Lefke’yi tanıtmak için böyle bir organizasyona imza attıklarını kaydederek, dernek olarak Lefke için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Şanlıdağ, turizm potansiyeli çok olan Lefke’nin bu konuda gereken payı alamadığına işaret ederek, ilçe yapılmasına rağmen ilçenin gerekliliklerinin yerine getirilmediğini, yetkililerin Lefkeye daha fazla ilgi göstermesi gerektiğini ifade etti. Lefke’nin ilçe yapılmasından sonra birçok resmi dairensin kapatıldığını söyleyen Şanlıdağ, bu dairelerin yetkililer tarafından geri getirilerek halka daha iyi hizmet verilmesini talep etti.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da Lefke’nin en önemli ürünlerinden olan cevizin, festivalle birlikte daha fazla ekonomik getiri sağlayan bir ürün haline dönüştüğünü belirterek, bu nedenle cittaslow ağına üye Lefke’de bu festivali yapabilmelerinin önemine vurgu yaptı. Kaya, festivale katkı koyan herkese teşekkür ederek, üretmeye devam edilebilmesi ve yerel üretimin desteklenmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından dans gösterileri ve çeşitli müzik grupları sahne aldı. Çocuklara yönelikte ücretsiz oyun alanları çocukların hizmetine sunuldu.

Daha sonra, Lefke Belediyesi El Emeği Göz Nuru Kadın kursu el işleri sergisi, Yeşilyurt Özel Eğitim merkezi el işi sergisi, Lefke Gazi Lisesi Resim çalışması ve Nesrin Arı Resim sergisi gezildi.

Yarın da gün boyunca devam edecek olan festivalde, stantlar kurularak Kıbrıs’a özgü her türlü yiyecek, içecek elişi ürünler satışa sunuluyor.

Festivalde yarın, çeşitli müzik dinletileri ve dans gösterilerinin yanı sıra ceviz macunu yarışması da düzenlenecek.

Yarınki programı ise şu şekilde:

Festival süresince, Lefke Belediyesi Kadın Kursu tarafından hazırlanan “El Emeği Göz Nuru” sergisi, Yesilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencilerinin el işi sergisi, Lefke Gazi Lisesi öğrencileri resim sergisi ve Nesrin Anı resim sergisi de ziyaret edilebilecek.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ülkenin gastronomi kültürüne çok emek vermiş ve bu alanda birçok proje ile gerek ülkenin gerekse bölgenin tanıtılmasına katkı koyan Zihni Türksel anısına yarın “Ceviz Macunu” yarışması düzenlenecek.

Bunun yanında “İki Toplumlu Diyaloğu Geliştirme Projesi” kapsamında kamp yapacak gençlik grupları Lefke ve köylerinin doğal, kültürel ve tarihsel zenginliklerini keşfetme imkânı bulacak.

10.00 Açılış; 10.30 Sidar Karakuş Band; 12.00 Let’s Sing Together Band; 13.00 Barış için İki Toplumlu Koro – Lena Melanidou; 13.30 Mormenekşe Halk Dansları Derneği; 14.00 Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Çağdaşlar Korosu; 15.00 Kıbrıs Havaları Derneği; 16.00 Retro Çalgıcıları; 17.00 Grup Otantik; 18.00 Arda Gündüz Orkestrası; 19.00 Kıbrıs Müzik Yolcuları; 20.00 Kapanış”

Gürsel KARAGÖZLÜ