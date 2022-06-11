Dünya

İtalya’daki helikopter kazasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

11 Haziran 2022
İtalya







İtalyan haber ajansı ANSA’ya göre İtalya’daki helikopter kazasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Apenin Dağları Cusna mevkiinde tespit edilen helikopterin enkazında 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.




Kurtarma ekiplerinin, 1922 metre yükseklikte bulunan enkazda, helikopterdeki diğer iki kişiyi aramaya devam ettiği duyuruldu.



İtalya’nın Lucca kentinden Treviso’ya gitmek üzere 9 Haziran’da 4’ü Türk 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu.

İtalyan güvenlik güçleri, sivil koruma ve gönüllüler helikopteri bulmak için perşembe gününden bu yana arama kurtarma çalışmaları yapıyordu.



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11 Haziran 2022






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