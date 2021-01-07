Birleşik Krallık’ta 1,5 milyon kişi Kovid-19 aşısı oldu

Hükümet, 15 Ocak’a kadar günlük yüzbinlerce aşı yapma kapasitesine sahip olunacağını umuyor

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, şu ana kadar yaklaşık 1,5 milyon kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığını söyleyerek ordunun aşı dağıtımına yardımcı olmak için “savaş tekniklerini” kullanacağını ifade etti.

Johnson, düzenlediği basın toplantısında, aşılama çalışmalarını son aşamasına kadar ana hatlarıyla belirlediklerini ve yeni bir sistemle randevu almayı kolaylaştıracaklarını duyurdu.

Hafta sonuna kadar aile hekimlerinin liderliğinde 1000’den fazla küçük aşı merkezi, 223 hastane, 7 dev aşı merkezi ve 200 de eczaneye aşıların ulaştırılacağını kaydeden Johnson, “Her şey yolunda giderse 15 Ocak’a kadar günlük yüzbinlerce aşı yapma kapasitesine sahip olacağız” dedi.

Başbakan, gelecek 39 gün içinde belirlenen ilk 4 gruba yetecek kadar aşının ellerinde olacağını vurgulayarak, bu ayın sonunda bakım evlerinde yaşayan her yaşlı için bir aşı dozu sunmayı umduklarını ifade etti.

Trump’a kınama

Öte yandan Johnson, ABD Başkanı Donald Trump’ın, “seçimler konusunda şüphe uyandırmasının” tamamen yanlış olduğunu belirterek, “İnsanları, Kongre binasında yaptıkları gibi utanç verici şekilde davranmaya teşvik etmeyi kayıtsız şartsız kınıyorum” dedi.

Vakalar artıyor

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1162 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, virüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan türü nedeniyle vakalar da giderek artıyor.

Hükümet, şubat ortasına kadar virüsten en çok etkilenenlerin aşılanmasıyla 5 Ocak’ta başlayan karantinayı yavaş yavaş kaldırıp normale dönmeyi umuyor.

Pfizer-BioNTech aşısını ilk uygulayan ülke olan Birleşik Krallık, 8 Aralık’ta aşı çalışmalarına başlamıştı.

İlaç denetim kuruluşu, yeni yıldan hemen önce de Oxford/AstraZeneca aşısına onay vermiş ve bu aşının da ilk dozu 4 Ocak’ta vurulmuştu.