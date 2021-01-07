Çinli bilim insanları, erimesini önlemek için buzulları örtülerle kaplıyor

Çin’deki bilim insanları, korunmasız buzulların artan sıcaklıklarla erimesini önlemek için örtü kullanmanın, kayda değer miktarda buzun muhafaza edilmesini sağlayacağını keşfetti.

Çin Bilimler Akademisi, Ağustos 2019’da ülkenin kuzeybatısındaki Siçuan Eyaleti’nde bulunan Dagu Buzulu’nun 500 metrekarelik bölümünü çevre dostu bir kumaş türüyle, jeotekstil örtülerle kapladığı bir deney yaptı.

İki buçuk ay sonra, örtülerle yalıtılan alandaki buzun örtüsüz alanlardan bir metreye kadar daha kalın olduğu görüldü.

Bilim insanı Wang Feiteng deneyin, “örtülerin güneş radyasyonunu ve buzul yüzeyindeki ısı değişimini engelleme gücünü gösterdiğini” ifade etti.

Wang’a göre, küresel iklim krizi sebebiyle buzul erimeleri dünya genelinde hız kazanırken, bir kilometrekareden küçük alanları kaplayan görece ufak buzullar özellikle risk altında ve “insan müdahalesi olmazsa yakında kaybolabilir”.

Ancak Wang, tehdide karşın çoğu araştırmanın, buzulların erimesine çözüm bulmak yerine, erimeye katkıda bulunan mekanizmalara odaklanmayı sürdürdüğünü söyledi.

Wang Feiteng gazeteye yaptığı açıklamada, çalışma ekibinin ısı engelleme yöntemini Çin’in halihazırda iklim değişiminden ağır biçimde etkilenen ve zengin turizm kaynaklarına sahip diğer buzullarında da kullanacağını söyledi. Görünüşe göre deney, dondurmanın kapitone örtülerin altında saklandığı, buzdolabının gelişinden önceki yazlardan ilham alıyor.

Deneyde kullanılan jeotekstil malzeme, alttaki buzu koruması için ısıyı engellemek ve ışığı yansıtmak üzere tasarlandı.

Çalışma, kasımda yayımlanan ve Çin’in ücra Qilian Dağları’ndaki buzulların iklim krizi nedeniyle “korkunç” bir hızla eridiğini ve nihayetinde bölgede hayatı felç edecek bir su sıkıntısına yol açabileceğini ortaya koyan bir araştırmanın ardından geldi.

Yükselen sıcaklıklar, buzulların artık geri çekildiği anlamına gelirken, süreç daha da hızlanıyor.

Tibet platosunun kurak kuzeydoğu ucunda yer alan en büyük dağ buzulu, araştırmacıların onu incelemek için Çin’in ilk gözlem istasyonunu kurduğu 1950’lerden beri yaklaşık 450 metre geri çekildi.

Gözlemlerin başladığı 50’li yıllardan itibaren bölgedeki ortalama sıcaklık 1,5 derece arttı. Isınmanın sona ereceğine dair hiçbir işaret bulunmazken Qilian dağ sırasındaki 2 bin 684 buzulu amansız bir gelecek bekliyor.