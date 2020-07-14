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Bir saat arayla 2 ölümlü çarpışma

14 Temmuz 2020
ölümlü çarpışma

Güney Lefkoşa’da dün bir saat arayla iki ölümlü çarpışma meydana geldiği bildirildi.

Alithia gazetesi, kazalardan birinin Makedonittisa semtinde meydana geldiğini ve 51 yaşındaki otobüs şoförünün, kendi otobüsünün altında kalarak can verdiğini yazdı.

Haberde, şahsın, el frenini çekmeden park ettiği otobüsünden indiği sırada, aracın hareket etmesiyle altında kalarak can verdiği belirtildi.

Gazete, bir diğer kazanın ise Kennedy Caddesi’nde meydana geldiğini ve 73 yaşındaki motor sürücüsünün, karşı yönden gelen araçla çarpışarak ağır yaralandığını; kaldırıldığı hastanede de yaşamını yitirdiğini yazdı.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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