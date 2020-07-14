56 dolara alınan antika vazo 9 milyon dolara satıldı

Hong Kong’da düzenlenen bir açık artırmada, daha önceden 56 dolara satın alınan antika vazo, 9 milyon dolara (53 milyon TL) alıcı buldu.

Açık artırmalar ve müzayedeler her zaman ilginç objelere ev sahipliği yapıyor. Kimi zaman binlerce yıllık kimi zamansa fiyatları milyonları aşan ürünlerin satışa sunulduğu müzayedelerden bir olan Sotheby, ilginç bir açık artırmaya sahne oldu.

Daha önce girdiği açık artırmada 56 (467 TL) dolara satılan Çin yapımı antik bir vazo, Hollandalı bir uzman tarafından gerçek değerinin anlaşılmasının ardından açık artırmada 9 milyon dolara (53 milyon TL) alıcı buldu.

Hong Kong’da düzenlenen açık artırmada satılan antik Çin yapımı vazonun yaklaşık 250 yıl öncesine ait olduğu ve Çiyenlong (Qianlong) İmparatoru adına yapıldığı belirtildi.

ABD New York merkezli Müzayede Evi Sotheby tarafından “kayıp bir şaheser” olarak tanımlanan antik vazonun Hollandalı bir antika uzmanı olan Johan Bosch van Rosenthal tarafından Avrupa’da keşfedildiği ve 80 yaşındaki bir kadının evinde ortaya çıktığı belirtildi.