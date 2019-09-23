Bir kişinin evinde çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Polis Basın Bülteni’ne göre, Dipkarpaz’da daha önce meydana gelen uyuşturucu meselesi ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada konuyla alakası olduğu düşünülen O.M’nin Lefkoşa’daki ikametgahında dün yapılan aramada, yaklaşık 47 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 4 adet MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap parçaları bulundu. O.M. tutuklandı.
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