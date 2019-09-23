KıbrısManşet

Bir kişinin evinde çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi

23 Eylül 2019
narkotik

Polis Basın Bülteni’ne göre, Dipkarpaz’da daha önce meydana gelen uyuşturucu meselesi ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada konuyla alakası olduğu düşünülen O.M’nin Lefkoşa’daki ikametgahında dün yapılan aramada, yaklaşık 47 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 4 adet MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap parçaları bulundu. O.M. tutuklandı.

Etiketler

İlgili Makaleler

ercan havalimanı

Ercan’da iki kişi hakkında yasal işlem

23 Eylül 2019
boğulma

İki kişi boğulma tehlikesi geçirdi

23 Eylül 2019

Bazı bölgelerde elektrik kesintisi

23 Eylül 2019
Çarpışma

1 haftada 77 çarpışma

23 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı